Isola dei Famosi 2026, a rischio anche il tuffo dall’elicottero: i nuovi problemi

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IPA Cristina Plevani

Il celebre tuffo dall’elicottero, diventato un momento iconico nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi, sarebbe a rischio nella nuova edizione dello show.

A rischio il tuffo dall’elicottero nell’Isola dei Famosi 2026

L’Isola dei Famosi 2026 non sembra partire sotto una buona stella e i problemi, ancora prima dell’inizio del programma, sembrano essere già tanti. Ormai da anni la prima puntata del reality show si apre nello stesso modo con i naufraghi che si lanciano da un elicottero in acqua, raggiungendo a nuoto la spiaggia in cui trascorreranno le settimane successive.

Con molta probabilità però le cose in questa edizione potrebbero andare diversamente. La produzione del programma infatti non avrebbe ottenuto i permessi per realizzare il celebre tuffo dall’elicottero. Dietro ci sarebbero difficoltà legate alla sicurezza dei concorrenti che impedirebbero di registrare l’iconica scena.

Secondo FanPage si starebbe studiando un modo per aggirare questo problema. Le opzioni sarebbero diverse. La produzione dell’Isola dei Famosi 2026 avrebbe pensato di sostituire con un trampolino posizionato ad alta quota l’elicottero. In questo caso i concorrenti dovrebbero tuffarsi all’interno di una piscina e le registrazioni andrebbero realizzate durante il corso di formazione realizzato dai protagonisti del programma.

Un’altra opzione sarebbe quella di mantenere l’elicottero originale, realizzando però il tuffo in un lago della Lombardia, dunque in un ambiente più controllato e sicuro, lontano dalle Filippine, dove è ambientato il reality.

I problemi dell’Isola dei Famosi: la verità sul pericolo tsunami

Difficile capire cosa accadrà e come la produzione sceglierà di ovviare a questo problema. Quest’anno l’Isola dei Famosi non solo non andrà in onda in diretta, ma sarà ambientato nelle Filippine. Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. La location è Caramoan, isola delle Filippine dove i concorrenti si troveranno alle prese con la necessità di sopravvivere, fra privazioni, prove da superare e l’immancabile riso.

Negli ultimi giorni si era parlato molto del terremoto che aveva colpito il paese, con scosse di magnitudo 7.8 e il pericolo tsunami. L’area in cui viene registrato il programma però sarebbe lontana dall’epicentro e non ci sarebbero stati problemi. Parliamo d’altronde di una location che conta più di 7mila isola e distanze enormi.

Sulla vicenda è intervenuta anche Deianira Marzano che ha spiegato cosa sta accadendo. Secondo l’esperta di gossip le registrazioni non sarebbero a rischio.

“Ragazzi, posso tranquillizzarvi riguardo ai concorrenti dell’Isola dei Famosi – ha svelato -. Lo sciame sismico ha interessato l’area di Mindanao, molto lontana da dove si trovano attualmente i naufraghi e tutta la troupe, che in questo momento alloggiano in un villaggio turistico nelle vicinanze dell’isola dove andranno poi a vivere. La zona in cui si trovano non è quella interessata dalla catastrofe”.

Se il pericolo tsuami sembra scongiurato, dunque, resta da capire cosa accadrà al mitico lancio dall’elicottero. Un cambiamento radicale potrebbe segnare l’ennesimo taglio con il passato, dando vita ad una edizione decisamente diversa dal solito dell’Isola dei Famosi. Un nodo che, con molta probabilità, verrà sciolto solamente il giorno della messa in onda della primissima puntata della nuova Isola.