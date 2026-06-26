Alessandro Baracchini chiede scusa dopo il gestaccio in tv, ma arriva la sospensione

Alessandro Baracchini spiega cosa è successo nella diretta finita al centro delle polemiche e chiede scusa. Per il conduttore arriva la sospensione

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Ansa Alessandro Baracchini si scusa dopo il gestaccio in tv

Il gesto è durato pochi secondi, che però sono bastati per fare il giro dei social e trasformarsi in uno dei video più commentati degli ultimi giorni.

Dopo il doppio dito medio mostrato in diretta su RaiNews24, Alessandro Baracchini ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio di scuse rivolto ai colleghi, all’azienda e ai telespettatori. Nel frattempo, però, è arrivata anche la decisione della Rai: il giornalista è stato sospeso dalla conduzione del telegiornale.

Alessandro Baracchini si scusa dopo il gestaccio in diretta

L’episodio risale all’edizione di mezzogiorno di RaiNews24. Convinto di essere ormai fuori onda, Alessandro Baracchini ha reagito con un plateale gesto di stizza durante la chiusura del telegiornale. Il filmato è diventato rapidamente virale, dando vita a meme e commenti sui social.

A distanza di alcuni giorni, il giornalista ha pubblicato un lungo post per spiegare quanto accaduto: “Quello che è successo in onda a RaiNews24 venerdì scorso è l’incubo di ogni conduttore: perdere il controllo, sbroccare e… finire in onda senza rendersene conto”, ha scritto il giornalista.

Baracchini ha spiegato che il gesto non era rivolto a una persona precisa, ma è stato la conseguenza di un momento di forte tensione vissuto durante la diretta: “Non ci sono giustificazioni e non ne cerco. Ci tengo solo a dire che quello sbotto di rabbia e il gestaccio non era diretto a qualcuno in particolare ma è stato una reazione improvvisa e incontrollata ad una serie di cose andate tutte storte”.

Nel messaggio ha raccontato di un susseguirsi di imprevisti e di un collegamento saltato all’ultimo istante: “C’è stato un accumulo di tensioni, comunicazioni via auricolare, imprevisti che capitano tutti insieme, e quel collegamento su una notizia importante che salta all’ultimo momento. Quel vaffa era contro la sfiga perfetta che fa saltare tutto e ti manda in bestia”, ha precisato, aggiungendo però che “il gesto è odioso e offensivo in sé” e ribadendo: “E me ne scuso”.

Le scuse sono state rivolte anche ai colleghi presenti in studio, alla Rai, alla redazione di RaiNews24 – di cui fa parte dal 1999 – e soprattutto ai telespettatori. “Con quello scatto d’ira, quei pochi secondi diventati un meme, vi ho dato un’immagine di me molto diversa da quella seria, pacata e gentile che mi avete sempre detto di apprezzare quando entro nelle vostre case. È questo che mi dispiace di più”.

RaiNews24 decide per la sospensione

Nonostante le scuse pubbliche, per Alessandro Baracchini sono comunque arrivate conseguenze sul piano professionale. Dopo alcuni giorni di valutazioni interne, il direttore di RaiNews24, Federico Zurzolo, ha disposto la sospensione del giornalista.

La decisione, come comunicato dalla direzione della testata, è stata presa “anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega“, tenendo conto della forte eco mediatica che la vicenda ha avuto sui social e sui mezzi di informazione.

Baracchini, volto storico di RaiNews24 dal 1999 e tra i giornalisti che contribuirono alla nascita del primo canale all news della Rai, è considerato uno dei professionisti più noti dell’informazione televisiva. Nel corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi costruendosi negli anni un’immagine di giornalista misurato e autorevole.

Proprio per questo motivo, come lui stesso ha ammesso nel suo messaggio, quello che più gli pesa non è soltanto il clamore suscitato dal video, ma l’aver mostrato al pubblico un lato di sé che, fino a oggi, non lo aveva mai rappresentato.