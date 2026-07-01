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Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia e le coppie di Temptation Island 2026

Che Temptation Island sarebbe stata la trasmissione più chiacchierata dell’estate ce lo si aspettava, ma per motivi ben diversi. A destare scalpore è stato l’arrivo in rete di un video hot che vede protagonista una delle coppie partecipanti allo show di Canale 5. Il filmato è iniziato a girare dopo la messa in onda della prima puntata e, alla vigilia della seconda, il Codacons chiede a Mediaset la sospensione della trasmissione.

Il Codacons contro Temptation Island

Mercoledì 1° luglio 2026, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2026. A poche ore dall’inizio del secondo appuntamento del dating show condotto da Filippo Bisciglia, il Codacons ne chiede la sospensione. L’associazione a difesa dei consumatori lo comunica tramite un video pubblicato sui profili social ufficiali dall’avvocato Vincenzo Rienzi.

“Codacons ha presentato un esposto a Mediaset e Agcom per chiedere la sospensione immediata del programma o l’esclusione di due concorrenti” esordisce il legale. I due concorrenti sono Sara Palumbieri e Gabriele Govoni che, prosegue Rienzi, sono protagonisti di “notizie e video apparsi sulla rete” che li mostrano impegnati in “prestazioni a sfondo sessuale, anche abbastanza spinte, dietro pagamenti in denaro”. La coppia, sui social, ha ammesso di aver girato dei video hard e averli pubblicati in rete per denaro.

“Situazione che, se confermata, – prosegue l’avvocato – è delicata per la rete, che sembra non essere stata messa a conoscenza, e questo è un fatto grave”. Adesso, però, che Mediaset ha preso atto dei fatti, chiede il Codacons, “è suo dovere provvedere alla sospensione del programma o escludere questa coppia”.

Seppur l’esclusione di Sara e Gabriele si tradurrebbe in un’operazione che, ammette lo stesso Rienzi, non è di certo facile: le puntate sono già state registrate e cancellare la presenza di due concorrenti significherebbe dover tornare a lavorare da zero, e con evidenti difficoltà tecniche, all’intero montaggio.

Il caso di Sara e Gabriele

Secondo quanto rinvenuto negli scorsi giorni sul web, Sara e Gabriele avrebbe girato un video hot e, nello stesso periodo, si sarebbe prestati a delle dirette in cui svolgevano prestazioni sessuali in cambio di donazioni da parte degli spettatori. Il tutto sarebbe avvenuto qualche anno fa, quando erano entrambi giovanissimi. La diffusione postuma dei contenuti su piattaforme diverse da quella originaria sarebbe avvenuta senza il loro consenso.

A seguito della fuga di notizie, entrambi i concorrenti – separatamente per non spoilerare la decisione presa al falò di confronto finale – hanno messo sui social di aver girato contenuti del genere, rivelando di non aver detto nulla alla redazione di Temptation Island perché in preda alla vergogna e al pentimento delle azioni compiute in giovane età.

L’ipotesi di una fine anticipata

Al momento Mediaset non ha in alcun modo risposto alle accuse rivolte dal Codacons, così come in precedenza non si è espressa sul caso dei due concorrenti. L’ipotesi che prende piede è la possibilità di un taglio anticipato della storia di Sara e Gabriele, con un falò di confronto già in onda nella seconda puntata di Temptation Island, quella in onda proprio nella serata di mercoledì 1° luglio.