Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata: un fidanzato scappa dal villaggio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle coppie è iniziato da pochissimo e già le dinamiche all’interno dei villaggi sono tutt’altro che serene: i primi falò hanno già lasciato il segno e il secondo appuntamento promette colpi di scena imperdibili, tra lacrime, massaggi proibiti e corse disperate sulla sabbia.

Temptation Island, le anticipazioni dell’1 luglio

Con l’inizio dell’edizione 2026 di Temptation Island i riflettori sono tutti puntati sul viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. La prima puntata si era conclusa con la richiesta di Giovanni di un falò di confronto immediato con la fidanzata Sabrina. Legati da 6 anni, i due hanno deciso di partecipare al programma per capire se la loro storia potrà continuare o se sarà il caso di mettere la parola fine al loro amore. Lui è tormentato da sempre dal sospetto che la compagna l’abbia tradito, cosa che in effetti lei ha confessato alle altre ragazze.

Inoltre Sabrina si è avvicinata molto al tentatore Lory, con il quale non sono mancati, fin dal primo momento, sguardi d’intesa, lunghe chiacchierate e contatti fisici che hanno infastidito parecchio il fidanzato. A scatenare la gelosia di Giovanni è stato un gioco nel villaggio della fidanzate: Sabrina, infatti, non si è sottratta alle dinamiche del momento, quando l’hanno “obbligata” ad approcciarsi al tentatore: ” E va bene, gli do una leccata nel collo”.

Di fronte alle immagini, Giovanni non è riuscito a trattenere la rabbia ha nascosto la sua rabbia per la mancanza di rispetto della compagna. E così ha chiesto di incontrarla subito: Sabrina accetterà il faccia a faccia o continuerà il suo percorso all’interno del villaggio?

La fuga di Cristian dal villaggio

Stando alle anticipazioni, un’altra coppia sarà al centro della puntata, quella composta da Soraya e Cristian. I due, fidanzati da un anno e otto mesi, stanno attraversando un momento di crisi perché lei non è sicura dei sentimenti del compagno. Nel corso della seconda puntata la ragazza vedrà delle immagini che la faranno scoppiare in un pianto disperato, ma sarà la reazione di Cristian a lasciare senza parole.

Pare infatti che si lancerà in una corsa forsennata per scappare dal villaggio, rincorso dai cameramen. Una scena che non è nuova per Temptation Island, quando Ciro Petrone, protagonista della seconda edizione del docu-reality, aveva lasciato gli operatori video senza fiato.

Da capire invece le sorti di Sara e Gabriele, finiti nell’occhio del ciclone in seguito alla diffusione di video espliciti. Entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni sugli account social del programma, ma bisognerà quali provvedimenti verranno presi a riguardo. L’ipotesi più accreditata è che venga anticipato il loro falò di confronto, in modo da far uscire di scena la coppia prima del tempo e non dare ulteriore spazio dopo “lo scandalo”.

Dove e quando vedere Temptation Island

L’appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island è per mercoledì 1 luglio su Canale5 in prima serata, dalle 21.20 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma. La replica in chiaro andrà in onda venerdì 3 luglio, in prima serata su La5 (Canale 30 del digitale terrestre).