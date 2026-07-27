Temptation Island, anticipazioni della settima puntata: una proposta di matrimonio e il ritorno di due coppie

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Dopo l’ennesimo record di ascolti, Temptation Island torna con il suo settimo appuntamento lunedì 27 luglio, il primo della settimana, visto che il viaggio nei sentimenti delle coppie di questa edizione continuerà anche martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Anche in questa puntata ad attendere gli spettatori ci saranno colpi di scena e decisioni cruciali per i protagonisti rimasti nei villaggi, tra nuovi falò di confronto, una proposta di matrimonio e il ritorno di due coppie.

Temptation Island, le anticipazioni del 27 luglio

Diamante e Bernardette fino a ora erano rimasti ai margini, ma dalla scorsa puntata finalmente la coppia ha cominciato ad avere lo spazio che merita. Fidanzati da quando erano ragazzini, i due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro sentimento con l’obiettivo di arrivare a una svolta. Lei vorrebbe sposarsi, mentre lui vorrebbe aver vissuto con più leggerezza la sua adolescenza: “Siamo sempre stati insieme in tutta la nostra vita. Ma io ho un blocco per il matrimonio. Non ho la stessa voglia. Quello che lei non sa è che il blocco deriva dal non aver vissuto altre cose: noi è come se fossimo diventati subito grandi, l’età di mezzo mi è mancata. Non sono sicuro di passare tutta la vita con lei”.

Avvicinatosi alla single Martina, però Diamante ha capito che nel suo cuore c’è spazio solo per Bernadette: con la complicità della produzione le organizzerà una sorpresa, una proposta di matrimonio che le toglierà il fiato. Soprattutto perché la ragazza vedrà dei filmati che mostrano il suo fidanzato in sintonia con la tentatrice: Diamante, pronto con un mazzo di rose rosse tra le braccia, è pronto a giurare amore eterno alla sua Bernardette. Non resta che attendere la risposta della giovane.

Un falò di confronto e il ritorno di due coppie

Temptation Island ci ha abituati anche a finali amari: stando alle anticipazioni, il pubblico conoscerà il destino di Alessandra e Rosario e di Sara e Gabriele, un mese dopo la loro uscita dal programma. Avranno mantenuto la decisione presa al falò – entrambe le coppie sono uscite separate – o ci sarà stato un inaspettato ritorno di fiamma?

La puntata darà spazio anche alle dinamiche delle coppie rimaste: il rapporto di Soraya e Cristian è messo sempre più in difficoltà dalla vicinanza tra la ragazza e il tentatore Dimitri. Il fidanzato è arrivato ormai al limite della sopportazione, tanto da portarlo a considerare la loro storia a un capolinea definitivo.

Crisi nera anche per Giovanni e Sabrina: esasperato dal comportamento distaccato di lei, Giovanni si butterà a capofitto nella conoscenza della single Elisa, scatenando la reazione furiosa di Sabrina, che continuerà comunque a provocarlo avvicinandosi sempre di più al tentatore Lory.

Dove e quando vedere Temptation Island

L’appuntamento con la settima puntata di Temptation Island è per lunedì 27 luglio su Canale5 in prima serata, dalle 21.20 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Questa settimana il docu reality tornerà anche martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma.