Kate Middleton, il momento imbarazzante a Wimbledon. “È rimasta mortificata”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha raccontato di essere rimasta in imbarazzo a causa di suo padre Michael che avrebbe fatto una terribile gaffe con Tim Henman a Wimbledon.

Kate Middleton e il momento imbarazzate a Wimbledon

Tutti conosco bene la passione di Kate Middleton per lo sport. La principessa del Galles non solo pratica numerose attività sportive, ma è anche una grandissima appassionata di tennis. Proprio per questo la moglie di William è sempre stata una presenza fissa sul palco reale dell’All England Club a Wimbledon.

Elegantissima e sempre impeccabile, Kate ha svelato di aver vissuto un momento di puro imbarazzo proprio durante il prestigioso torneo. Un episodio svelato nel documentario della BBC intitolato Our Wimbledon, uscito nel 2017 e condotto da Sue Barker.

La principessa, che è madrina dell’All England Club dal 2016, ha ricordato un episodio molto particolare e divertente che riguarda Wimbledon e ha per protagonista suo padre Michael. Kate Middleton ha infatti svelato come suo padre avesse cercato invano di mantenere la calma di fronte al grande tennista Tim Henman.

Michael, visibilmente emozionato, avrebbe commesso una gaffe clamorosa, chiamando l’ex numero uno del tennis britannico “Pete” anziché Tim. Il motivo? Poco prima aveva visto giocare Pete Sampras e aveva così confuso le due icone.

“Mio padre non apprezzerà, ma stavamo passando davanti a Tim Henman e avevamo appena visto giocare Pete Sampras – ha confessato Kate Middleton -. Mio padre gli ha detto con molta nonchalance: ‘Ciao Pete’. Io mi sono sentita mortificata!”

Kate Middleton a Wimbledon più bella che mai

Quell’episodio non ha dissuaso però Kate dal tornare al torneo a cui ha partecipato per quasi tutte le edizioni. La principessa del Galles è stata assente solamente nel 2013 quando era incinta e nel 2020, quando la competizione è stata annullata. Nel 2023, Kate ha assistito alla finale di Wimbledon con i suoi due figli maggiori , il principe George e la principessa Charlotte.

Negli ultimi giorni la moglie di William ha assistito alla quarta giornata di Wimbledon. La Principessa, che ha recentemente concluso la Three Peaks Challenge per raccogliere fondi a favore dei malati di cancro, ha scelto di non accomodarsi nel palco reale.

Rompendo il protocollo e sorprendendo tutti, Kate ha preso una decisione molto particolare. È stata infatti avvistata tra il pubblico del Campo 18, seduta accanto a Tim Henman, mentre assistevano all’incontro tra Arthur Fery e Otto Virtanen. In tanti hanno scherzato sulla vicinanza fra i due chiedendosi se ci sia stato anche un commento o un ricordo di quanto accaduto con Michael Middleton e la sua gaffe di qualche tempo fa.

Per l’occasione la principessa del Galles ha scelto di indossare un elegante completo composto da un blazer blu e pantaloni abbinati. Non solo, Kate ha anche deciso di salutare i fan che erano in fila per poter seguire, seppur da lontano, il torneo. È stata accolta da applausi e ovazioni al suo ingresso nell’area del torneo, mostrandosi come sempre sorridente e bellissima, perfettamente a suo agio in pubblico.