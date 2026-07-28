L’Eredità Summer, finale al femminile con l’incursione di Luca Argentero

IPA Marco Liorni conduce L'Eredità Summer

La puntata del 28 luglio de L’Eredità Summer vede le donne protagoniste, con un ritmo serrato e un finale ad alta tensione. La breve incursione di Luca Argentero è una gradita sorpresa per le concorrenti e per il pubblico a casa. Marco Liorni tiene le redini del gioco, come sempre con la sua ironia raffinata e i suoi modi garbati.

Gli uomini subito eliminati dal gioco

Stasera Giulia, campionessa in carica, si trova a sfidare nuovamente Iacopo, che ha già partecipato ieri sera. Insieme a loro ci sono Alessia, ortottista di Ravenna, Salvatore, studente napoletano e Corinna, che viene da Frascati e insegna fitness.

Si parte con La Scossa, grande classico dell’Eredità e protagonista anche dello spin-off estivo. Marco Liorni porta il pubblico all’interno di un chioschetto virtuale in spiaggia. L’invito è a ordinare un piatto, ma attenzione: uno di quelli proposti rischia di rovinare la pennichella. Tra uova sode, bruschetta e orzo al pesto, il pollo al curry fa prendere la scossa a Jacopo. Il concorrente punta il dito contro Alessia ma la sua scelta non si rivela la migliore. Infatti perde la sfida, e per stasera la sua avventura finisce qui.

Con il gioco del Viaggio nel tempo, tra Relax dei Frankie Goes to Hollywood, Yuri Chechi e U2 ad avere la peggio è Salvatore, che non indovina l’anno in cui è stato inventato l’antenato dei virus informatici (che per la cronaca è il 1971). Anche lui sfida Alessia e anche lui ha la peggio. L’ortottista di Ravenna si eredita anche il suo montepremi e lo elimina. Gli uomini sono subito fuori dai giochi e si va al Gioco delle Porte in una sfida tutta al femminile.

Al primo giro tutte le concorrenti se la cavano alla grande: Giulia indovina le risposte della porta Eredità e Corinna, sotto la Porta wow, trova un filmato di Luca Argentero. L’attore fa una domanda che riguarda la propria vita privata: in cosa è laureato? L’insegnante di fitness ammette di non saperlo, ma si butta rispondendo economia e commercio e ha fortuna. Anche Alessia indovina la soluzione mentre al secondo giro Giulia è l’unica a dire la risposta esatta. La matematica non lascia scampo a Corinna che ha il montepremi più basso: abbandono il gioco e lascia campo libero alle altre due.

La sfida finale e la Ghigliottina

La sfida finale vede quindi protagoniste Giulia e Alessia, con la seconda che trionfa per la terza volta e, con soli 5 secondi di vantaggio, arriva alla Ghigliottina con un bottino di 140mila euro. Purtroppo le sue scelte non sono molto fortunate: il montepremi viene dimezzato 4 volte e arriva a giocare per 17.500 euro. Le parole sono latte, bella, Ungaretti, sette, Marx. La campionessa scrive giornata e, nonostante non sia convinta della sua scelta, decide di giocare il tutto per tutto e non comprare la sesta parola. Poco male, perché leggere bandiera sul cartoncino girato da Marco Lioni non apre comunque nessuno spiraglio. Alla fine, la parola di stasera era Fratelli. Alessia ha comunque conquistato il punto per diventare campionessa della settimana e domani sera avrà una nuova chance.