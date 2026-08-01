L’Eredità Summer, Marco Liorni festeggia la vittoria alla Ghigliottina: “Andiamo a brindare”

Una puntata adrenalinica per Giulio a L'Eredità Summer, tra sorpassi e colpi di scena, fino alla vittoria alla Ghigliottina. E Marco Liorni festeggia con lui

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Marco Liorni

Una nuova puntata de L’Eredità Summer condotta da Marco Liorni ha riportato il pubblico nel clima tipico del celebre quiz di Rai1 che sostituisce Affari Tuoi nel periodo estivo. Tra sfide serrate, eliminazioni e continui ribaltamenti fino al gioco finale della Ghigliottina, protagonista della serata è stato Giulio, capace di costruire passo dopo passo una rimonta che lo ha portato fino all’ultimo e decisivo passaggio.

L’Eredità Summer, la partita di Giulio

Nella puntata de L’Eredità Summer che chiude il mese di luglio in gara c’erano Diego, Corinna, Jacopo, Giulio, Alessia e la campionessa Giulia. Il percorso del futuro vincitore è entrato subito nel vivo durante la Scossa, dedicata ai numeri presenti nei titoli delle canzoni: una lista di titoli sbagliati in cui solo uno conteneva il numero giusto al posto giusto (ed era proprio quella da non dire). Dopo essere finito in difficoltà, Giulio ha scelto di affrontare Jacopo ed è riuscito a superarlo, restando in gara e aumentando il proprio montepremi.

La tensione è salita nuovamente nel Gioco delle Date. Corinna ha puntato su Giulio, dichiarando di essere interessata ai suoi soldi, ma il confronto ha premiato ancora una volta lui. Il concorrente si è così presentato al Gioco delle Porte con un bottino più consistente e una fiducia ormai evidente.

La situazione di parità ha reso necessario uno spareggio a tre, seguito dalla semifinale contro Alessia. Giulio ha superato anche quest’ultimo ostacolo e ha raggiunto per la prima volta la Ghigliottina, dove lo attendevano 16.250 euro.

Gli indizi erano “seguire”, “cinema”, “quark”, “marina” e “merito”. Dopo qualche istante di riflessione, Giulio ha scritto sul cartoncino “stella”. Ha inoltre deciso di non acquistare la sesta parola a pagamento, “povera”, conservando intatta la cifra in palio. Una scelta rischiosa, ma azzeccata: la risposta era corretta.

Marco Liorni, fa festa in studio

“Andiamo a brindare!“, ha esclamato immediatamente Marco Liorni dopo aver confermato la soluzione del nuovo campione. Il conduttore ha condiviso la gioia di Giulio senza esagerare con i festeggiamenti come suo solito, lasciando al concorrente tutto lo spazio della vittoria.

Il suo stile sobrio e posato lo ha reso un conduttore molto apprezzato negli ultimi anni, ma per Liorni la versione estiva de L’Eredità rappresenta una sfida particolare. Il quiz ha infatti abbandonato il consueto spazio preserale per occupare la fascia lasciata libera da Affari Tuoi, in attesa del ritorno di Stefano De Martino a settembre. Un cambio importante per un programma legato da anni alle abitudini del pubblico prima di cena.

Gli ascolti, per ora, hanno mostrato qualche difficoltà. Dopo il 18,1% di share del debutto due settimane fa, la trasmissione è scesa progressivamente, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha mantenuto il vantaggio. Il confronto tra i due conduttori anima inevitabilmente l’estate televisiva, ma la nuova collocazione potrebbe avere un peso decisivo.

Liorni continua comunque a guidare il programma con un tono leggero e spontaneo, tra battute, curiosità e piccoli ricordi. La vittoria di Giulio gli ha regalato uno di quei finali che fanno bene al quiz: una risposta intuita al momento giusto, gli applausi del pubblico e un campione pronto a festeggiare.