Vittoria di Savoia, il look super rock che non ti aspetti da una Principessa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Vittoria di Savoia all'Elle Summer Party

A differenza dell’ingenua Elle Woods, Vittoria di Savoia sembra aver capito perfettamente come sopravvivere al liceo di Seattle: insomma, chi ha detto che una principessa debba necessariamente indossare tiare scintillanti e abiti da ballo degni di una fiaba Disney? A quanto pare vi è chi preferisce le atmosfere underground, il fascino magnetico del nero e quell’attitudine rock che non passa mai di moda.

In mezzo agli ospiti più attesi dell’esclusivo Elle Summer Party, la primogenita di Emanuele Filiberto ha avuto tutti gli occhi su di sé grazie ad un look che non è certo quel che ti aspetteresti da qualcuno con del sangue blu a scorrere nelle proprie vene. Ecco quindi che il pink carpet dell’evento è divenuto il suo personalissimo palcoscenico, e lei l’attrazione principale.

Vittoria di Savoia come Elle Woods, il look dal sapore underground all’Elle Summer Party

Inarrestabile, Vittoria di Savoia continua la sua personale rivoluzione estetica confermando una metamorfosi che la allontana sempre di più dai vecchi cliché nobiliari, per proiettarla direttamente nell’Olimpo delle It-girl internazionali. Figlia dell’attrice francese Clotilde Courau e di Emanuele Filiberto, la ventiduenne sembra aver ereditato dalla madre quella naturale propensione per lo chic parigino, sporcato però con le vibrazioni decisamente più ruvide e underground di Londra, città dove ha scelto di vivere.

Ebbene, il risultato di questo mix culturale — e stilistico — è esploso in tutta la sua forza durante l’Elle Summer Party, evento total pink dedicato al prequel de “La rivincita delle bionde”, che ha debuttato su Prime Video appena qualche giorno fa, dove la giovane ha letteralmente dominato la scena.

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Nella serie tv conosciamo Elle Woods (sì, proprio quella indimenticabile di Reese Whiterspoon) nella sua adolescenza, alle prese con un trasferimento che sconvolge la sua rosea vita, ovviamente da intendere nel senso più letterale possibile, e con tutti i cambiamenti che ne conseguono: tra un coordinato fucsia ed una t-shirt dei Nirvana, la vediamo avvicinarsi sempre di più alla biondissima studentessa di legge che conosciamo.

Coerentemente con il tacito dress code, a Parigi la maggior parte degli invitati ha optato per le stesse tinte vibranti che imperano sul piccolo schermo. La principessa, invece, ha deciso di andare totalmente controcorrente puntando su di un total black ad altissimo tasso rock. Una scelta che sa decisamente molto di Seattle, e dell’estetica regnante nei corridoi del liceo.

Niente silhouette attillate o tagli classici, bensì volumi ampi e destrutturati che richiamano per filo e per segno la corrente grunge del panorama fashion anni Novanta: la vediamo in foto indossare giacca e pantaloni in pelle color testa di moro, anfibi e maglietta stampata con l’iconico logo dei Rolling Stones.

È nuovo anche il taglio di capelli (anche lui super rock)

A completare questa dichiarazione di stile ci ha pensato sul finale una scelta beauty altrettanto notevole: abbandonati i boccoli perfetti e i raccolti ordinati, la ribelle Vittoria ha sfoggiato all’Elle Summer Party un nuovo taglio medio dall’aspetto estremamente fresco e grintoso, quello che gli esperti del settore chiamano shag.

Lontana anni luce dall’idea di una principessa in attesa del proprio destino, a partire dall’immagine, la ragazza sta dimostrando di voler essere la regista assoluta della sua esistenza: lavora in una galleria d’arte, finanzia da sola i propri sogni e si muove con grande disinvoltura tra mostre di design, sfilate d’haute couture e set cinematografici. Ecco quindi che la sua estetica per prima non è più solo questo, ma il manifesto di una donna moderna che si serve della moda come strumento di espressione personale, libera da etichette e aspettative.