Chi è Francesca Della Valle, la compagna giornalista di Lando Buzzanca

editato in: da

Un amore nato cinque anni fa e che è andato avanti nel corso del tempo: è quello tra Lando Buzzanca e Francesca Della Valle. Attore e cantante lui, giornalista autrice e attrice lei.

Ed è stata proprio lei, tramite le pagine del settimanale Oggi, a lasciarsi andare a uno sfogo per la lontananza dal compagno ricoverato presso l’ ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a una caduta e che non riuscirebbe a vedere: “Io amo Lando e voglio salvargli la vita – ha detto a Oggi – . Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”, ha spiegato.

Francesca Della Valle è una giornalista, autrice, ma anche attrice e conduttrice. Il suo curriculum è molto lungo e ricco di esperienze professionali. Oltre alla laurea in lettere e filosofia, ha frequentato e si è diplomata al conservatorio dove ha studiato pianoforte, solfeggio e dettato musicale. Tantissime le sue collaborazioni con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo sia come conduttrice che nel ruolo di giornalista. Sul piccolo schermo ha condotto il Tour Amici di Maria De Filippi e Io canto. Inoltre ha ideato, organizzato e condotto diversi eventi tra cui – si può ricordare – Serata per Ennio Morricone a cui aveva preso parte anche il compositore. Inoltre nel corso della carriera non sono mancati i riconoscimenti.

Dal 2016 è legata a Lando Buzzanca, classe 1935, attore e cantante che con la sua arte ha segnato la storia del mondo dello spettacolo italiano. Il loro legame è stato raccontato in diverse occasioni e interviste e si era anche parlato di matrimonio. Ora lei ha affidato il suo sfogo alle pagine di Oggi: “Non parlo solo per me – ha spiegato al settimanale – , ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al presidente della Repubblica per chiedergli aiuto”.