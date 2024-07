Vittoria Ceretti e Theo James, effusioni bollenti a Capri

Fonte: IPA Vittoria Ceretti in bikini

Lei, Vittoria Ceretti, è tra le top model italiane più famosa all’estero (insieme a Bianca Balti e Maria Carla Boscono). Salita ancor più alla ribalta mediatica grazie alla liason con Leonardo Di Caprio, iniziata un anno fa. Lui, Theo James, attore inglese di origini greche, tra i più amati dal pubblico femminile. Gli stilisti Dolce e Gabbana che di trend se ne intendono, li hanno voluti insieme per il nuovo spot girato a Capri.

E le immagini bollenti della pubblicità, diffuse in anteprima sul web, hanno scaldato gli animi già accaldati dalle temperature bollenti di questi giorni.

La coppia, ripresa ad amoreggiare su un gommone, tra baci ed effusioni super bollenti, sembra talmente affiatata da sembrare più una paparazzata estiva che uno spot pubblicitario. Per buona pace dei rispettivi compagni, Leonardo Di Caprio e Ruth Kearney, attrice irlandese moglie di James dal 2018.

Non è la prima volta che D&G alzano le temperature con i loro spot marini: prima c’era stato quello girato nel 1994 per il profumo di Dolce & Gabbana da Giuseppe Tornatore in Sicilia. Con la musica di Ennio Morricone e il famoso polipo prima abbattuto sulla roccia e poi addentato da un bellissimo ragazzo-pescatore siculo dopo aver scorto la bellezza di Monica Bellucci, in quegli anni all’apice del suo splendore.

Fonte: Getty Images

Poi era arrivato, nel 2017, lo spot con protagonisti altri due sex symbol, la top italiana Bianca Balti e il modello David Gandy per il profumo Light Blue. Girato da Mario Testino, tra i faraglioni di Capri, accompagnati dalle romantiche note di Parlami d’amore Mariù, Bianca e David, con due costumi minimal bianchi, si lasciavano andare ad una delle scene più sensuali mai concepite (e filmate) per una pubblicità.

Oggi, quello con Vittoria e Theo promette di raggiungere lo stesso successo dei precedenti.

Vittoria Ceretti, classe 1998 di Brescia, è stata sposata con Matteo Milleri dal 2020 al 2022 e prima ancora di Di Caprio (le prime paparazzate insieme risalgono all’agosto 2023) ha avuto una relazione nientepopodimeno che con Tony Effe, protagonista dell’estate grazie alla hit Sesso e Samba e ai nuovi rumors amorosi, l’ultimo con Giulia De Lellis.

Theo James, divenuto famoso grazie al personaggio di Walter William Clark Jr. in Golden Boy, quello di Tobias “Quattro” Eaton nella saga Divergent e oggi protagonista della serie tv inglese Netflix The Gentlemen creata da Guy Ritchie.

Vittoria e Theo, insomma, una nuova coppia formata da D&G che promette di fare scintille.