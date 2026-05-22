Bianca Balti si apre sul rapporto con Elisabetta Canalis: “Non siamo più amiche”

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IPA Bianca Balti parla della chiusura dell'amicizia con Elisabetta Canalis

Nel corso della vita le amicizie cambiano, si trasformano e, a volte, finiscono. E quando questo succede tra personaggi famosi, ogni dettaglio, da un follow sparito, a una foto cancellata, finisce inevitabilmente sotto gli occhi di tutti.

È quello che è successo a Bianca Balti ed Elisabetta Canalis: un legame ormai distante che non è ovviamente passato inosservato ai più. Ospite di Giulia Salemi, la modella ha deciso di mettere i puntini sulle i parlando con sincerità dei rapporti che si sono persi nel tempo, spiegando anche perché oggi lei ed Elisabetta non siano più vicine come una volta.

Bianca Balti ed Elisabetta Canalis, perché non sono più amiche

Dopo una vita passata sotto i riflettori e un periodo personale che l’ha messa davanti a momenti molto difficili, Bianca Balti ha mostrato più volte di voler vivere tutto con grande sincerità, senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri. Negli ultimi anni la modella si è raccontata spesso senza filtri, parlando della malattia, delle fragilità e dei passaggi più complessi della sua vita.

Lo stesso è successo anche durante la sua ospitata al podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, dove la modella ha parlato a lungo anche dei rapporti umani e delle amicizie finite nel tempo.

E sulla delusione nelle relazioni ha ammesso di avere idee piuttosto nette: “Io do tanto, voglio veramente tanto bene. Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta io sono cattiva. Se me la fai io sono micidiale”.

A quel punto, Giulia Salemi ne ha approfittato per chiederle di un rapporto che da tempo sembrava essersi incrinato anche agli occhi dei social: quello con Elisabetta Canalis. Le due, infatti, avevano smesso di seguirsi su Instagram facendo pensare a una rottura definitiva.

Bianca Balti ha quindi spiegato anche il significato dietro quel gesto social: “Una volta se una cosa non mi ispirava cercavo di toglierla. Ora le silenzio perché l’unfollow è visto come un segnale di guerra. Ma per me era un non vedere le cose che non mi fanno stare bene”.

Poi ha spiegato apertamente quello che è successo con Elisabetta: “Eravamo amiche e non lo siamo più tanto, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può litigare anche per la politica”.

Bianca Balti chiarisce il rapporto con Elisabetta Canalis

Nonostante la distanza che oggi sembra esserci tra loro, Bianca Balti ha voluto chiarire che tra lei e Elisabetta Canalis non esiste alcun rancore. Parlando del loro rapporto a Giulia Salemi, la modella ha spiegato come il legame si sia semplicemente affievolito con il tempo, anche a causa di visioni molto diverse della vita e della politica.

“Non abbiamo un astio in corso, semplicemente ci siamo un po’ abbandonate”, ha raccontato, sottolineando come le differenze politiche abbiano avuto un peso importante nella loro lontananza. “La politica significa anche valori, quindi da adulte non abbiamo tanto da spartire in questo senso”.

Parole molto lucide con cui ha anche ricordato un gesto ricevuto da Elisabetta Canalis in uno dei momenti più delicati della sua vita: quello della malattia. “Devo dire che è stata super carina quando mi sono ammalata e non ci sentivamo più. Mi ha scritto un messaggio bellissimo”, ha spiegato la modella, aggiungendo poi: “Per lei non provo astio o sono vendicativa”.