Elisabetta Canalis si è concessa una piccola pausa dal ruolo di mamma a tempo pieno: una serata fuori tra amiche, e sfoggiando un look in perfetto equilibrio tra streetwear e seduzione. I dettagli

Tra le interminabili sessioni di palestra, le lunghe cavalcate, l’impegno in canile e la vita da mamma a tempo pieno, Elisabetta Canalis trova anche il tempo — e giustamente — per concedersi qualche sana e spensierata serata tra amiche. L’ultima è stata ovviamente in quel di Los Angeles, precisamente presso il Sunset Tower Hotel, in compagnia dell’attrice Emanuela Postacchini e della stylist Oretta Corbelli. A stupire, però, è stato il look mozzafiato della showgirl. Vediamone i dettagli.

Elisabetta Canalis sensuale in denim e cut out per la serata tra amiche

Al motto di “Late night girl talk” Elisabetta Canalis ha fornito ai propri followers su Instagram un accurato riassunto di ciò che è stata la sua serata tutta al femminile a Los Angeles: fuori con un paio di amiche, tra buon cibo, qualche drink e tante chiacchiere, l’ex Velina ha indossato una mise in perfetto equilibrio tra casual e seduzione.

Sopra ad un paio di jeans a gamba larga, a vita alta e dal lavaggio chiaro, ha scelto di indossare un body nero spiccatamente sensuale ricco di dettagli cut out su addome e petto, intervallati da anelli in metallo dorato. Un’abbinamento inatteso ma decisamente riuscito, che fonde la disinvoltura tipica del panorama streetstyle con la giusta dose di sensualità.

A completare il tutto ci hanno pensato una giacca scura, una piega liscia ed un make-up con focus sugli occhi e labbra glossate.

Tutti i segreti di bellezza di Elisabetta Canalis

A saltare all’occhio, in quest’ultimo post di Elisabetta Canalis, è soprattutto la sua splendida forma fisica. Ma qual è il suo segreto? Nessuno, a dire il vero: sane abitudini e tanto, tanto sport. La quarantasettenne non ha mai fatto mistero di come conduce le sue giornate, tanto che il suo profilo social stesso è incentrato quasi totalmente sul benessere.

Che piaccia o meno, il suo è il classico esempio di vita sana: regolare e abbondante attività fisica, una dieta bilanciata, molto tempo all’aria aperta — in compagnia della piccola Skyler e degli amati animali — e, dulcis in fundo, anche una beauty routine mirata, studiata per prevenire i segni del tempo e contrastarli efficacemente.

Come tutti sappiamo la showgirl è stata una ballerina da giovanissima, ma da più adulta il suo cuore ha iniziato a battere per una disciplina ben diversa: il kickboxing, ormai parte integrante della sua quotidianità, ed anche della sua identità.

Nel suo piano di allenamento, in realtà, vi sono più discipline: dal Reformer Pilates, ossia quella tecnica che prevede l’utilizzo di alcune macchine, chiamate appunto Reformers, che accompagnano il corpo durante gli esercizi, alla sala pesi, fondamentale per mantenersi tonici e aumentare la massa muscolare, fino al corpo libero, all’equitazione e poi a ring e guantoni.

Una strategia di certo vincente la sua, che nasce non tanto dalla smania di perfezione che regna sovrana in questo periodo storico, ma da una genuina passione per il mondo dello sport e dalla messa a punto di un buon equilibrio personale.