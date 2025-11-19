Elisabetta Canalis, l’abito con oblò esagerato fa impazzire i fan

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere: a 47 anni la modella e showgirl appare più in forma che mai e capace di trasformare ogni suo look in un trend da salvare subito tra i “preferiti”. E questa volta lo ha fatto di nuovo, con uno scatto che ha infiammato Instagram (e non solo) rilanciando un’idea di sensualità audace e modernissima, ma per niente volgare: un abito nero cut-out davvero originale, indossato per un red carpet speciale. Nessuna provocazione fine a sé stessa, ma una scelta di stile che parla di sicurezza, libertà e desiderio di giocare con la moda senza paura dei giudizi. E la sua bellezza, ovviamente, fa il resto.

Elisabetta Canalis, l’abito con oblò strategico che conquista Los Angeles

Quando Elisabetta Canalis condivide un nuovo post su Instagram, il mondo della moda e del gossip non può fare a meno di prestare attenzione: questa volta la showgirl sarda ha rilanciato con stile un trend audace, interpretandolo con il suo consueto fascino.

L’occasione è stata l’evento One Drop Gala di Los Angeles al quale Elisabetta ha preso parte, portando sul celebre red carpet la sua bellezza mediterranea ed incantando con il suo stile unico. L’abito scelto per l’occasione è un tubino nero elegante, firmato Mitiliane Couture, che esalta le sue forme perfette grazie ad un ampio oblò laterale dal quale, come vuole la tendenza dell’autunno 2025, non c’è traccia di lingerie visibile. L’effetto? Una silhouette allo stato puro, valorizzata nella sua semplicità, pronta a dettare legge anche sul tappeto rosso dei social.

Elisabetta non è nuova a colpi di stile audaci: già in passato aveva indossato abiti che giocavano con trasparenze e assenza di underwear, dimostrando di saper muovere il suo look con disinvoltura e coerenza. Il post dell’abito cut-out, condiviso dal suo profilo con migliaia di like in pochi minuti, ha ribadito come l’ex velina non sbaglia un colpo in fatto di moda.

Elisabetta Canalis, dalla Sardegna a Los Angeles ma con un unico amore

Non solo red carpet, non solo social: Elisabetta Canalis sa sempre come stupire, anche quando si parla di amore. Soprattutto se si tratta di un amore davvero speciale, come quello che la showgirl nutre per le creature a quattro zampe: da sempre l’ex velina ha a cuore le sorti degli animali, soprattutto di quelli meno fortunati. La Canalis infatti presta spesso servizio presso enti di volontariato che si occupano di animali abbandonati o in cerca di una nuova casa, basti pensare che a Los Angeles si reca spesso al canile della città e che, appena torna nella sua Sardegna, si reca nel Rifugio Fratelli Minori della L.I.D.A. che si trova ad Olbia.

E proprio in questi ultimi giorni Elisabetta ha voluto condividere l’arrivo di un nuovo amico, giunto per ampliare ancora di più la sua bella famiglia costituita dalla piccola Skyler Eva, la figlia avuta dall’ex marito Brian Perri, e dai loro amici a quattro zampe.

La new entry si chiama Nello e il 25 novembre uscirà il libro dedicato alla storia della sua vita, dal titolo: Una zampa sul cuore. Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà in cui la Canalis racconta, attraverso un immaginario dialogo con i cani della sua vita, quel mondo che lei conosce bene e di cui si è fatta portavoce, ovvero quello dei cani abbandonati e meno fortunati che necessitano di cure e dell’amore di tanti volontari come lei.

Del suo nuovo cagnolino la Canalis ha parlato in un’intervista rilasciata a Fanpage dove ha raccontato: “Nello non era il cane dolce che si può immaginare. È uno spirito libero. Ma ora insieme agli altri cani e a mia figlia Skyler siamo una famiglia unita e lui è il mio compagno di vita: conosce tutto di me, le mie abitudini e ci siamo fusi l’uno con l’altro, perché le nostre personalità si sono trovate: ci rispettiamo, ci coccoliamo a vicenda, ci diamo i nostri spazi”.

I proventi per la vendita del libro andranno ovviamente al rifugio di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals, a testimonianza del cuore grande di Elisabetta. Non solo glamour, ma anche tanto spessore umano.