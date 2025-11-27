Elisabetta Canalis e Alvise Rigo innamorati a Milano: ormai non si nascondono più

Elisabetta Canalis è sempre più innamorata: l'incontro, i sorrisi e la complicità con il nuovo fidanzato Alvise Rigo.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più e a Milano svelano il sentimento profondo che li unisce. La showgirl è infatti tornata in Italia, lasciando Los Angeles, proprio per trascorrere un po’ di tempo con il fidanzato.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è amore a Milano

Milano si rivela ancora una volta il palcoscenico perfetto per le storie d’amore che fanno sognare. E quella tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembra ormai uscita dalla fase dei “forse”: fra sorrisi complici, mani intrecciate e un weekend trascorso tra hotel di charme e serate a due, i due non hanno più alcuna intenzione di nascondersi.

La showgirl, rientrata in Italia dopo settimane di impegni e vita a Los Angeles, è stata accolta a Linate da un Alvise sorridente e premuroso. Un incontro tenero, quello immortalato dai paparazzi di Chi, che racconta più di mille parole: tra loro la sintonia è evidente e naturale, come se la distanza non fosse mai esistita.

Le loro giornate milanesi parlano di normalità e leggerezza: un giro in moto attraverso le vie illuminate, una cena intima nel cuore della città, una fuga romantica in un hotel di lusso dove – come svelano gli scatti rubati – si scambiano attenzioni e piccoli gesti che sanno di quotidianità e affetto autentico.

Alvise, ex rugbista e oggi modello e volto tv, è la presenza stabile che da tempo accompagna Elisabetta nei suoi momenti liberi. E se i due non hanno ancora pronunciato parole ufficiali, sono proprio i fatti a parlare: foto, presenze ricorrenti, la stessa Canalis sempre più serena e luminosa al suo fianco.

La differenza d’età? Un dettaglio che non pesa affatto. Quello che emerge è una relazione fresca, elegante e spontanea, fatta di risate, complicità e libertà. Il resto, come spesso accade nelle storie più promettenti, arriverà da sé.

E così, tra un bacio rubato e un’uscita in moto, Elisabetta e Alvise si godono Milano e questo nuovo capitolo: luminoso, maturo e vissuto alla luce del sole.

La rinascita di Elisabetta Canalis dopo il divorzio da Brian Perri

L’amore per Alvise Rigo segna un momento di rinascita per Elisabetta Canalis dopo il dolore per il divorzio da Brian Perri e la relazione terminata con Georgian Cimpeanu. Qualche tempo fa la showgirl aveva scelto parole sincere e dirette per raccontare la fine del suo matrimonio con Brian Perri, una separazione vissuta con discrezione, ma non senza dolore. “È stato un po’ come un lutto”, aveva confessato, spiegando che chiudere un matrimonio “non è facile per nessuno”.

Guardando indietro, Canalis aveva ammesso che non si sarebbe mai aspettata una simile evoluzione della relazione: “Non era così che mi aspettavo andassero le cose”. La priorità per la Canalis è sempre stata la figlia Skyler Eva, che vive con lei negli Stati Uniti. “La priorità assoluta è Skyler Eva. Ho scelto di restare negli Stati Uniti per lei, per non stravolgerle la vita”

“Le donne vengono sempre additate quando un matrimonio finisce – aveva aggiunto -. Non sono d’accordo: una separazione non è un fallimento”.

