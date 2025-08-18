Dopo l'ultima delusione sentimentale, quella con Georgian Cimpeanu, la soubrette sarda è alla ricerca di equilibrio e serenità

Elisabetta Canalis torna protagonista della cronaca rosa. Dopo l’ennesima delusione, la soubrette di Cagliari si sarebbe riavvicinata a Brian Perri, l’ex marito dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

Tutti e tre hanno trascorso le vacanze in Sardegna e secondo qualcuno l’ex Velina di Striscia la notizia sarebbe pronta a ricomporre la famiglia e soprattutto a dare una seconda chance al medico che le ha sempre mostrato devozione e rispetto.

Allo stesso tempo, però, nella vita di Eli ci sarebbe un altro uomo: il modello ed ex rugbista Alvise Rigo, che lo scorso inverno ha avuto un flirt con Michelle Hunziker.

Elisabetta Canalis in vacanza con l’ex marito

Stando ad alcune testimonianze riprese dal settimanale Di Più, Elisabetta Canalis starebbe pensando di riprovarci con Brian Perri.

“Ha trascorso giorni sereni e spensierati in Sardegna con sua figlia e il suo ex marito – ha raccontato una fonte – dopo l’ennesima delusione d’amore ora è pronta a voltare pagina, magari proprio con l’uomo che non l’ha mai delusa, che ha sposato e che le ha dato una figlia”.

“Durante il loro soggiorno sardo, Elisabetta e Brian hanno scherzato tutto il tempo – ha aggiunto la gola profonda – hanno sorriso, dimostrando di essere riusciti a costruire un legame molto bello, profondo, superando del tutto i dissapori del passato. E si sono molto divertiti tra tuffi e passeggiate al tramonto”.

Dopo l’addio improvviso a Georgian Cimpeanu, la Canalis starebbe tentando di trovare la sua serenità e Brian Perri, il chirurgo ortopedico che aveva sposato nel 2014, le sarebbe molto vicino. La presenza della piccola Skyler Eva è sicuramente preziosa per entrambi, che hanno saputo mantenere un legame anche dopo il divorzio.

“Se riesco a far conciliare tutto è anche grazie a Brian, perché quando io sono in giro per il lavoro, è lui a occuparsi della nostra bambina, Skyler Eva”, ha ammesso Elisabetta in un’intervista di qualche tempo fa. La Canalis, per amore della figlia, è rimasta a vivere in California, dove ha traslocato quattordici anni fa.

“In America mi trovo bene e poi non toglierei mai il papà a mia figlia”, ha ribadito più volte. “Brian non ha mai smesso di nutrire grande affetto per Elisabetta ma è evidente che tra loro c’è grande sintonia”, ha assicurato chi è vicino alla soubrette che potrebbe presto ricomporre la sua splendida famiglia.

Elisabetta Canalis in viaggio con Alvise Rigo

Allo stesso tempo, però, Elisabetta Canalis è apparsa sui social con Alvise Rigo, noto ai più per la partecipazione a Ballando con le Stelle ma anche per la breve liaison con Michelle Hunziker. Non ufficialmente ma le storie social di entrambi parlano chiaro: si trovano in California, per un viaggio on the road.

I due si sono conosciuti durante le registrazioni di Physical, il nuovo reality game di Netflix, che vede cento concorrenti in perfetta forma fisica, da atleti olimpionici, a strongman, da bodybuilder a ginnasti, mettersi alla prova in sfide di forza muscolare, equilibrio, agilità, strategia, resistenza mentale.

Alvise Rigo è apparso su Instagram in compagnia di Josie, il cane di Elisabetta Canalis, e solo successivamente ha mostrato, seppur di sfuggita e a distanza, proprio la showgirl. In un secondo momento i due hanno condiviso le stesse cartoline dalla California, dove si trovano attualmente. Per ora si parla di una bella amicizia tra i due ma in futuro chissà…