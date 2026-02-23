Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono già lasciati

Dopo pochi mesi di frequentazione, sarebbe già giunta al capolinea la love story tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. E la rottura non sarebbe avvenuta nel migliore dei modi

Getty Images Elisabetta Canalis

Un’altra delusione d’amore per Elisabetta Canalis. È già finita la relazione con Alvise Rigo, l’ex rugbista oggi modello e attore che l’ex Velina di Striscia la notizia ha frequentato per svariati mesi. Un fulmine a ciel sereno per una coppia che sembrava decisa a fare sul serio. Ma qualcosa è andato storto.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non stanno più insieme

La relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo aveva suscitato curiosità tra i fan, pur senza conferme ufficiali. Gli indizi, però, parlavano chiaro: dalla foto condivisa per il compleanno di Rigo, con la coppia abbracciata su un motorino tra le vie di Milano, alla vacanza tra Los Angeles e Las Vegas durante le festività di Capodanno.

La partecipazione di Rigo al programma Ciao Maschio, dove, alle domande della conduttrice Nunzia De Girolamo, aveva lasciato intendere più di una semplice amicizia, aveva ulteriormente alimentato le voci. Senza dimenticare che Eli aveva presentato il nuovo boyfriend alle care amiche Diletta Leotta ed Elodie, come dimostrato da alcune paparazzate.

Nonostante la discrezione, sembrava dunque che tra i due fosse nato un flirt destinato a essere seguito con interesse dal pubblico. Ma, stando alle ultime indiscrezioni che corrono sul web, il rapporto sarebbe già giunto al capolinea dopo pochi mesi.

A rafforzare il gossip è stata una storia Instagram della soubrette sarda, pubblicata nelle stesse ore in cui la notizia della rottura ha iniziato a circolare. La frase, seppur senza riferimenti diretti, ha catturato l’attenzione dei follower: “Gli uomini intoccabili sono superiori. Nessuna ragazza vuole ostentare un uomo che piace a tutte le donne, che segue gente a caso ed è troppo amichevole con le altre ragazze, è semplicemente imbarazzante”.

Un messaggio che molti hanno interpretato come una frecciatina, anche se priva di nomi. Poco dopo, la Canalis ha condiviso un’altra storia più leggera: una foto con due mazzi di fiori e due pizze, accompagnata dalla frase “questa è la chiave del mio cuore”, lasciando intendere che, nonostante la fine del flirt, Eli continui a puntare su gesti semplici e simbolici per se stessa.

IPA

La rottura con Alvise Rigo è stata più spinosa del previsto? Un addio, tra l’altro, arrivato esattamente a un anno da quello con Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing che per Elisabetta Canalis aveva addirittura lasciato l’Italia traslocando negli Stati Uniti. Ma non è bastato a tenere in piedi il rapporto, che sarebbe finito a causa di un tradimento di lui.

Elisabetta Canalis di nuovo single

In un’intervista dello scorso novembre Elisabetta Canalis non ha mai menzionato Alvise Rigo, rimarcando quindi il suo grande amore per gli animali e la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio naufragato con il medico Brian Perri.

“Sono molto serena, non mi manca niente. – ha assicurato – La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita. Ho riscoperto anche il cavallo, una passione di quando ero bambina: un animale dall’enorme potere terapeutico. Mia figlia ha cominciato a montare e saltare con me ed è un bellissimo momento di condivisione”.