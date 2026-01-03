Elisabetta Canalis, feste a Las Vegas con Alvise Rigo e due look senza pari

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elisabetta Canalis

Il 2026 inizia nel modo più dolce per Elisabetta Canalis. L’ex velina è infatti tornata negli Stati Uniti per salutare il nuovo anno, portando con sé il fidanzato Alvise Rigo: tra feste a Las Vegas ed escursioni in auto, i due appaiono innamorati e sereni. Ma, a rubare la scena all’ex rugbista, sono gli outfit da manuale scelti dalla showgirl sarda.

Elisabetta Canalis, i look di inizio 2026

Elisabetta Canalis ha celebrato l’inizio del 2026 in grande stile: l’ex velina si trova negli Stati Uniti con il fidanzato Alvise Rigo, e proprio con lui ha brindato all’inzio del nuovo anno. Lo testimonia un post pubblicato sui social dalla showgirl: un vero e proprio tripudio di feste, caffé fumanti e abbracci di coppia. Ma a catturare l’attenzione dei follower, come sempre, sono anche gli outfit della bella Eli.

Per il suo Capodanno a Las Vegas, l’ex velina ha scelto un maxidress di colore bianco caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena. L’abito, impreziosito da silhouette aderente e maniche lunghe, lascia interamente visibile la parte centrale e inferiore della schiena, terminando appena sopra il punto vita. Un modello elegante e sensuale, a cui Elisabetta ha abbinato un paio di slingback color argento.

Per gli impegni diurni, invece, Canalis torna allo stile sportivo e casual che tanto le piace. Nelle sue stories la modella ha infatti documentato un pomeriggio all’insegna dell’equitazione, puntando su un outfit perfetto per l’occasione. Elisabetta si è mostrata in versione acqua e sapone, sfoggiando un paio di breeches color oliva, maglia tecnica di colore nero con colletto rialzato e, soprattutto, stivali da cavallerizza.

Elisabetta Canalis e l’amore con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri. L’ex velina torna spesso in Italia per motivi di lavoro, e proprio il set è stato galeotto: girando lo show Physical: da 100 a 1, la showgirl ha conosciuto il suo attuale fidanzato Alvise Rigo. Quello che sembrava un breve flirt, si è trasformato ben presto in una relazione importante: per celebrare l’inizio del 2026, infatti, l’ex rugbista è volato negli USA.

La coppia ormai non si nasconde più: scorrendo l’ultimo post pubblicato sui social da Eli i due appaiono teneramente abbracciati, mentre in un altro video “brindano” con delle tazze di caffé fumante. Anche nel giorno del compleanno della sua dolce metà, l’ex velina aveva pubblicato un suo scatto per augurargli Happy birthday.

Nessuna dichiarazione verbale, ma una serie di immagini che non lasciano spazio per i dubbi: chiusa la relazione con Georgian Cimpeanu, Canalis è nuovamente innamorata. Decisamente più criptico (almeno per il momento) Alvise: nonostante i flirt celebri a lui attribuiti (tra cui uno con Michelle Hunziker ed Eleonora Berlusconi), l’attore e sportivo ha sempre preferito la via della discrezione.

Che la sua sia una strategia, o, semplicemente, ha scelto la via della scaramanzia prima del raggiungimento di un traguardo importante con la sua dolce metà? Nel dubbio, meglio godersi quanto di bello l’amore con l’ex velina sembra aver portato nella sua vita. Se son rose, come si suol dire, fioriranno.

