Elisabetta Canalis ufficializza l’amore con Alvise Rigo: il pensiero per il suo compleanno

I social sono spesso veicolo di notizie, belle o brutte che siano, e a volte una foto vale più di mille parole: lo sa bene Elisabetta Canalis che finalmente ha deciso di parlare senza dire una parola, lasciando che fosse un’immagine a raccontare tutto. Bellissima, riservata ma mai banale, la showgirl ha sempre protetto la sua vita privata con grande eleganza. Eppure, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato: un gesto semplice, una storia inattesa e un uomo al suo fianco hanno acceso il gossip e confermato ciò che molti sospettavano ovvero che nel cuore della showgirl è sbocciato un nuovo amore e porta il nome di Alvise Rigo, attore, modello e rugbista classe 1992.

Elisabetta Canalis svela la storia con Alvise Rigo nel giorno del suo compleanno

Elisabetta Canalis ha regalato ai fan un momento da batticuore: dopo mesi di indizi, sguardi complici e avvistamenti, la showgirl ha finalmente condiviso la sua prima foto ufficiale con Alvise Rigo. Uno scatto semplice ma carico di sentimento che ha fatto impazzire i followers e trasformato quello che per molti era un sospetto in una coppia reale e concreta.

L’immagine, postata in occasione del compleanno dell’attore e modello, ritrae i due abbracciati e sorridenti mentre sfrecciano in moto per le vie di Milano, accompagnata da un semplice e dolce “Happy Birthday!” scritto da Elisabetta nelle sue storie Instagram. Un gesto che non lascia più spazio ai dubbi e sancisce l’inizio pubblico della sua nuova storia d’amore.

Per chi ha seguito la vicenda fin dall’inizio, tutto sembra naturale e spontaneo: la Canalis e Rigo si sono conosciuti durante le registrazioni del reality show sportivo Physical Italia, dove tra prove di resistenza, risate e sfide adrenaliniche è sbocciata l’intesa. Da allora, nonostante la riservatezza con cui entrambi hanno gestito i loro profili pubblici, i segnali di un legame speciale non sono mai mancati.

Chi segue Elisabetta sa bene quanto sia attenta alla sua immagine, sempre elegante, sorridente e misurata nelle sue scelte pubbliche e proprio per questo è stato emozionante vedere una foto tanto spontanea e affettuosa con Alvise. Il post non è solo un augurio di compleanno, ma una sorta di ufficializzazione silenziosa, come se Elisabetta avesse finalmente deciso di condividere con il mondo ciò che già molti sospettavano: l’ex velina è nuovamente felice, innamorata e pronta a vivere la storia con Rigo alla luce del sole.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, nuova coppia glamour

Il percorso della coppia non è stato immediato visto che, dopo l’estate, tra vacanze in California, indizi social e momenti condivisi lontano dall’Italia, i fan erano andati in fibrillazione cercando ogni piccolo dettaglio: foto con gli stessi sfondi, storie Instagram coordinate, sorrisi rubati. E quando sono arrivate persino le foto paparazzate a Milano con mani intrecciate e sguardi complici, è diventato chiaro che non si trattava di un semplice flirt estivo ma di qualcosa di più profondo.

Le dichiarazioni di Elisabetta sul suo approccio all’amore sono sempre state oneste e schiette: dopo la fine della relazione con Georgian Cimpeanu, la showgirl aveva ammesso che non sceglie il partner perché “piace agli altri”, ma perché sente il cuore che batte e oggi, con Alvise accanto, sembra proprio che quel cuore abbia trovato un nuovo entusiasmo.

Ora che l’amore è ufficiale, resta solo una domanda: cosa ci regaleranno nei prossimi mesi? Che sia un viaggio romantico, qualche red carpet in coppia o semplici storie social insieme sotto un tramonto, i fan non vedono l’ora di seguirli nelle prossime avventure condivise.

