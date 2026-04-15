Mara Maionchi sul suo matrimonio: “Ho perdonato il tradimento, gli uomini sono fatti così”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Mara Maionchi

Nel panorama dello spettacolo italiano, poche donne hanno saputo lasciare il segno come Mara Maionchi. Ironica, irriverente, sempre autentica, la celebre discografica è una di quelle personalità che non hanno mai avuto paura di dire ciò che pensano e che, nel tempo, è diventata una delle protagoniste più amate della tv italiana proprio per questa sua caratteristica. Alla tenera età di 84 anni, la Maionchi sembra non stancarsi mai di stupire con la sua sincerità e, in una recente intervista, si è raccontata a ruota libera rilasciando delle inaspettate riflessioni intime sulla vita e sull’amore, parlando di sè senza filtri. Il risultato è stato uno spaccato inedito della sua storia personale fatto di ironia e verità che colpisce i fan, soprattutto quando rivela la sua idea sul come fare funzionare a lungo un matrimonio.

Mara Maionchi, le riflessioni schiette sulla vita e sulla morte

A 84 anni, Mara Maionchi continua a sorprendere con quella schiettezza che l’ha resa una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano. E mentre i fan possono seguirla nella nuova edizione di Italia’s Got Talent, dove sorprende sempre con i suoi commenti lucidi e puntuali, Mara è anche una delle ospiti più amate del celebre Tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Ma se tutti la conoscono per la sua schiettezza e il suo esprimersi senza peli sulla lingua nel lavoro, la Maionchi sembra applicare la stessa estrema onestà anche nella propria vita personale.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la produttrice discografica si è raccontata come raramente aveva fatto, rivelando aneddoti spiazzanti e riflessioni intime che riguardano il suo matrimonio, ma anche la sua idea della vita e della morte.

Uno dei passaggi che più hanno fatto discutere però è senza dubbio il racconto, quasi cinematografico, del rapporto con Adriano Pappalardo: “Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo: eh, mi faceva girare le scatole. Anche la Gianna Nannini, metteva su delle scene della malavita, ma poi mi sono affezionata”, ha confessato con il suo consueto tono ironico, spiegando che si trattava di un momento di esasperazione legato al lavoro.

Ma dietro la battuta tagliente, Mara Maionchi mostra anche una profondità sorprendente quando parla della vita, del tempo che passa e soprattutto della morte, con una sincerità disarmante: “Mi dispiace che finisca: mi sono divertita e mi diverto ancora” ha rivelato, poi ha aggiunto “La vecchiaia viene fuori comunque dalle parti che non ritocchi: dalle mani, dal modo di camminare, dagli occhi che vedono meno… Ma poi, perché sembrare eterni giovani se non puoi fare le cose da giovani? A me piacerebbe tornare a ballare il rock and roll, però dopo mezza mossa non respiro. Bisogna rispettare le peculiarità di ogni età, anche per scoprirsi diversi. Prima ero prepotentissima, parlavo e mi sentivo il padre eterno. Invece adesso sono scesa parecchi gradini. Non sono pentita di come ero, ma ho capito. Se non capisci la vita, come fai a morire?“ ha detto saggiamente.

Mara Maionchi, 50 anni di matrimonio e un tradimento perdonato

Nell’intervista di Mara Maionchi però c’è soprattutto spazio per la sua storia personale e per parlare del suo matrimonio con Alberto Salerno con il quale, il prossimo dicembre, festeggerà i 50 anni insieme.

La produttrice racconta di aver affrontato un tradimento e di aver scelto di perdonare: “Qualcuno mi chiede come si fa a stare insieme una vita: non lo so! Se l’avessi saputo, non ci sarei riuscita. E invece, ignara, ce l’ho fatta” ha raccontato prima di affrontare proprio il suo vissuto con il marito e di esprimere la sua visione delle cose. “Il tradimento? “Ma non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento! Gli uomini sono così: conquistadores” ha scherzato Mara ma non troppo, continuando “Quando le donne sono impegnate con i figli e si dimenticano del resto, loro vanno a divertirsi. Fanno bene, non succede mica niente. È che è brutta la parola ‘tradimento’. Infatti, io non penso che il Salerno mi abbia tradita: per me era diventato secondario e lui si è allontanato un attimo, si è preso cinque minuti di festa. Ed è immorale mandare a monte tutto per quei cinque minuti” ha proseguito convinta.

Quello che emerge dunque è il ritratto di una donna che non ha mai avuto paura di vivere fino in fondo, nel lavoro, dove ha lanciato artisti e segnato un’epoca, così come nella vita privata, fatta di scelte complesse, errori, perdoni e ripartenze.