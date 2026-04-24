Chi è Giulia Salerno, la figlia di Mara Maionchi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giulia Salerno e Mara Maionchi

Nel mondo dello spettacolo italiano Mara Maionchi è da sempre sinonimo di schiettezza, ironia e talento. Da sempre impegnata in alcuni dei programmi più amati della tv, come Italia’s Got Talent, dove ricopre il ruolo di giudice integerrimo e super irriverente, Mara è anche e soprattutto una mamma.

Dietro la sua immagine pubblica così iconica, infatti, si nasconde una dimensione privata fatta di affetti solidi e, soprattutto, di un legame speciale con le sue due figlie: Giulia e Camilla Salerno. Ed è proprio insieme alla figlia Camilla che Mara ha partecipato ad uno degli eventi più importanti del momento, posando con nonchalance di fronte ai flash dei fotografi.

Mara Maionchi, con sua figlia Giulia sul red carpet de Il Diavolo Veste Prada 2

Milano, un red carpet di quelli davvero glamour e una coppia inedita e irresistibile: stiamo parlando di Mara Maionchi e di sua figlia Giulia Salerno, apparse sorridenti e luminose sul tappeto rosso della premiere de Il Diavolo Veste Prada 2. Il film, in uscita il prossimo 29 aprile, ha richiamato nella città lombarda un parterre di vip di primo livello che hanno sfilato sul celebre red carpet sfoggiando i loro look più belli.

Tra loro, un po’ a sorpresa, anche la nota discografica insieme a sua figlia Giulia, nata dal matrimonio con Alberto Salerno, una storia d’amore lunga decenni iniziata nel 1976. Giulia è nata l’anno dopo, seguita dalla secondogenita Camilla, arrivata nel 1981. Recentemente proprio la Maionchi, parlando in una lunga intervista del suo rapporto con il marito, aveva rivelato dettagli inediti sul loro rapporto di coppia che avevano stupito più di qualcuno.

Ma chi è Giulia Salerno e cosa fa nella vita? Primogenita della famiglia, Giulia è la più riservata tra le due sorelle: da sempre vive ben lontana dai riflettori che hanno reso celebre sua madre, scegliendo un profilo più discreto e preferendo una vita più privata. Nonostante questo, il suo ruolo nella famiglia è centrale: è stata lei a rendere Mara Maionchi nonna per la prima volta nel 2011 con l’arrivo di Niccolò e poi ancora nel 2018 con la nascita di Margherita.

IPA

Per l’occasione Giulia ha puntato su un’eleganza contemporanea e rilassata indossando un completo total black composto da un blazer impreziosito da micro applicazioni luminose e pantaloni cropped. Mara invece come sempre ha dato sfogo alla sua creatività anche nel vestire indossando una giacca floreale abbinata a pantaloni neri e comode sneakers.

Giulia Salerno, la collaborazione con la sorella Camilla per fondare la loro etichetta

A differenza di Giulia, sua sorella Camilla, invece, ha ereditato in pieno l’energia creativa di famiglia. Dopo gli studi in relazioni pubbliche allo IULM di Milano, la secondogenita di Mara Maionchi ha costruito una carriera nel mondo della comunicazione e della pubblicità, prima di avvicinarsi sempre di più all’universo musicale dei genitori. Il passo successivo è stato quasi naturale: lavorare nell’etichetta di famiglia e poi fondare, insieme alla sorella, un progetto tutto loro, la Cimice Records.

Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti più affascinanti della storia: il passaggio generazionale. Non si tratta solo di “figlie di”, ma di donne che hanno saputo reinterpretare un’eredità artistica importante, trasformandola in qualcosa di contemporaneo e personale.

Non manca, ovviamente, il lato più umano e imperfetto della storia: la stessa Maionchi ha raccontato senza filtri anche i momenti difficili del matrimonio, compreso un tradimento poi superato con lucidità e pragmatismo. Un approccio diretto che, in fondo, riflette anche il tipo di educazione trasmessa alle figlie, ovvero realismo, indipendenza e una buona dose di ironia.

Oggi, tra nipoti, lavoro e nuovi progetti, la famiglia Maionchi-Salerno continua a essere un piccolo universo compatto, dove generazioni diverse convivono senza perdere autenticità.