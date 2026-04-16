La Volta Buona, pagelle del 16 aprile: Pappalardo smentisce la Maionchi (7), Pingitore spiazza la Balivo (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Adriano Pappalardo

Nella puntata del 16 aprile de La Volta Buona vanno in scena racconti di vita vera, confessione dei vip, ma anche momenti leggeri. Ancora una volta Caterina Balivo ha saputo mixare con grande attenzione i suoi ospiti, mescolando divertimento e sentimenti importanti. Seduti insieme alla conduttrice nel celebre salotto Pier Francesco Pingitore e Pamela Prati, ma anche Jasmine Carrisi, Giancarlo Magalli e Stefania Orlando.

Pappalardo smentisce Mara Maionchi sulle cinghiate. Voto: 7

Ospite della puntata, in collegamento con la moglie Lisa Giovagnoli, Adriano Pappalardo ha voluto rispondere a Mara Maionchi che qualche giorno fa aveva svelato di aver avuto con lui un acceso confronto nel periodo in cui collaboravano.

“Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo – aveva spiegato -: eh, mi faceva girare le balle. Anche la Gianna Nannini: metteva su delle scene della malavita, ma poi mi sono affezionata”.

A Caterina Balivo, il cantante ha affermato che questo scontro fisico in realtà non sarebbe mai avvenuto. “Lei è tosta, ma non scherzo neanch’io – ha svelato -. Allora certe volte le dicevo ‘ma perché non mi fai fare questa trasmissione’ e lei diceva che non era il momento ma io ero prima in classifica.. e mi ha detto ‘guarda che ti do una cinghiata’. Se l’avesse fatta lei sarebbe caduta per terra”. L’artista ha poi lanciato un appello alla Maionchi: “Mara si vanta di questo, ma ti voglio bene le cinghiate te le sei sognate! Perché ho accettato tutto, ma non credo di avere accettato la cinghiate”.

La replica di Chiofalo ad Antonella Fiordelisi. Voto:

Spazio anche al botta e risposta fra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Dopo l’ospitata dell’influencer a Belve infatti la modella era stata ospite proprio di Caterina Balivo, criticando l’atteggiamento del suo ex fidanzato.

“Lui non è così tanto stupido come sembra – aveva spiegato a La Volta Buona -. Perché dice di non sapere le tabelline, di non sapere molte cose e tanti pensano che sia ignorante. La verità è che lui non sbaglia mai i congiuntivi, sa parlare correttamente l’italiano, posso dirvi lui molte cose le fa apposta e se le studia, pianifica queste cose. Ieri è stato voluto, lui fa le cose studiate”.

La risposta dell’influencer non è tardata ad arrivare. Chiofalo infatti ha ripubblicato una foto che ritrae la Fiordelisi nello show, aggiungendo un commento: “Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me”, ha scritto, ricevendo numerosi commenti e persino la risposta della modella.

“C’è del genio in questa replica”, ha commentato la Balivo, ridendo.

La storia di Laerte Pappalardo: l’anoressia e la rinascita. Voto:

Nello studio di Caterina Balivo, come sempre, sono stati affrontati anche temi importanti fra cui la battaglia di Laerte Pappalardo contro l’anoressia. Il figlio di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli ha infatti sofferto in passato di disturbi alimentari, superati grazie anche all’aiuto dei genitori che sono sempre rimasti al suo fianco.

“Per noi è stato molto difficile perché è stato lungo, tre anni pazzeschi da cui non sapevamo come uscire – ha rivelato Pappalardo – In quei momenti sei impotente e non sai cosa fare. Anzi, non c’è niente che puoi fare”.

Adriano ha poi ricordato un dettaglio doloroso di quegli anni, quando vedendo il figlio è rimasto spaventato dalla sua condizione fisica. “Una volta lo abbiamo visto al mare sulla barca e giuro ho avuto paura di guardarlo. Quel giorno dissi a mia moglie ‘guarda come si è ridotto’, ma lui non se ne accorgeva. Si alzava alle 04:00 per andare a correre e lo faceva senza mangiare niente. Ci ha fatto soffrire molto – ha concluso -. Non auguro a nessun genitore di passare tutto questo”.

Commovente anche il ricordo di Lisa che ha svelato di essersi sentita persa durante quel periodo complicato. “Il disturbo alimentare è molto complicato perché una malattia che in parte non si vede – ha detto -. Per altre malattie ci sono delle cure, ma in questo caso serve che il paziente sia cosciente perché se il paziente non collabora non si può fare nulla”.

“Nella mia vita non ho mai sofferto così tanto – ha affermato – perché quando non sai cosa devi fare o cosa puoi fare stai lì e lo vedi giorno per giorno che dimagrisce. Tutto questo mi faceva impazzire. Non dormivo più per la preoccupazione”.

Il trauma di Stefania Orlando. Voto: 8

Nel salotto di Caterina Balivo anche Stefania Orlando che ha raccontato, con grande coraggio, le molestie subite quando aveva solamente 18 anni. Un uomo più grande – suo manager – all’epoca arrivò a toccarla in modo intimo, creandole un trauma con cui, ancora oggi, sta facendo i conti.

“Per tanti anni mi sono tenuta dentro questa cosa – ha raccontato a Caterina Balivo – anche perché ho pensato che la colpa fosse la mia, come accade purtroppo a troppe donne quando si tratta di una molestia. Pensi di aver agito male, nel mio caso avevo accettato di dormire in quella casa dove ci dovevano essere altre modelle, mi fidavo di lui e lo avevo fatto parlare anche con il mio papà. Invece nella notte mi sono svegliata trovando lui nel mio letto, non vado oltre con il racconto per l’orario. Sicuramente è stato un trauma che mi sono portata dietro per tantissimi anni e che mi ha condizionata nel rapporto con il genere maschile”.

Pier Francesco Pingitore spiazza Caterina Balivo. Voto: 8

Tenerissimo il regalo di Pier Francesco Pingitore che ha spiazzato Caterina Balivo con un regalo. Il noto regista e autore tv ha infatti regalato alla conduttrice una rosa stabilizzata.

“‘Sta rosa dura cinque o sei anni… Ma la bellezza tua, dura 100 anni!”, ha detto Pingitore, consegnando il fiore alla presentatrice. La Balivo ha poi lanciato una frecciatina divertente a Giancarlo Magalli: “Non veniva da tempo ed ha pensato di farmi questo regalo, invece Magalli che viene qui tutte le settimane nemmeno mezzo salame!”, ha detto ridendo.