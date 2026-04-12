"Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso", ha scritto la conduttrice Rai

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Getty Images Francesca Fialdini

È affidato alle parole di Francesca Fialdini uno dei commenti più toccanti della tragedia che ha colpito Massa. La conduttrice Rai, originaria della città toscana, ha ricordato sui social Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta in piazza. Non una vittima qualsiasi, ma un ex compagno di scuola, un volto familiare legato ai ricordi dell’infanzia.

L’uomo stava trascorrendo il sabato sera nel centro cittadino insieme ad alcuni familiari, tra cui il cognato e il figlio di 11 anni quando, poco dopo la mezzanotte, è spuntato un gruppo di circa dieci ragazzi, tutti italiani e di età compresa tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione alcolica.

Hanno iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un esercizio commerciale e a quel punto il cognato della vittima è intervenuto invitando il gruppo a calmarsi. Da quella semplice richiesta ne è scaturita una violenta aggressione da parte dei giovani. Bongiorni è quindi intervenuto in sua difesa, ma durante il pestaggio è caduto a terra, battendo la testa. Le conseguenze si sono rivelate fatali: l’uomo è andato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo.

Il cognato è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per alcune fratture. Illeso fisicamente il figlio di Giacomo, che si trova attualmente sotto osservazione all’ospedale di Massa in stato di shock.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che possano essere acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di piazza Palma, uno dei principali luoghi di ritrovo della città.

Francesca Fialdini compagna di scuola di Giacomo Bongiorni

“Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini, è doppiamente doloroso“, ha scritto Francesca Fialdini sui social. Un messaggio che intreccia il dolore privato a quello collettivo, restituendo la dimensione di una perdita che colpisce non solo una famiglia, ma un’intera comunità.

Nel suo ricordo emerge anche il ruolo di Bongiorni come padre: “Ha agito in quanto tale oltre che da cittadino”, ha sottolineato la conduttrice, riferendosi al gesto che lo ha portato a intervenire prima che la situazione degenerasse. Un dettaglio che aggiunge ulteriore drammaticità alla vicenda.

La morte di Giacomo Buongiorni riaccende interrogativi più ampi sulla violenza giovanile e sul contesto sociale in cui episodi simili possono maturare. Le parole di Francesca Fialdini si fanno così più incisive: “Mi chiedo dove siano i papà di quei ragazzi”, ha ribadito, allargando la riflessione al ruolo delle famiglie e delle istituzioni.

Non solo. La giornalista ha richiamato anche la responsabilità della società nel suo complesso, criticando la scarsa attenzione verso temi come l’educazione emotiva nelle scuole e la mancanza di alternative concrete per i più giovani. “Oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa”, ha osservato.

Un passaggio che trasforma il ricordo in una presa di posizione, evidenziando come la tragedia non possa essere letta solo come un fatto isolato, ma come il segnale di un disagio più profondo.

L’appello di Francesca Fialdini alla comunità

Nel finale del suo messaggio, il tono torna intimo e personale. “Piango un compagno di giochi, un padre di famiglia”, ha affermato Francesca Fialdini, aggiungendo un pensiero per il figlio undicenne di Bongiorni, che ha assistito alla scena. Un elemento che rende ancora più lacerante il racconto.

Da qui, l’appello alla città dove è nata e cresciuta: “Dovremmo stare vicino alla sua famiglia, non con la rabbia della vendetta ma con la convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze”. Un invito a reagire con responsabilità, evitando derive emotive e cercando invece un cambiamento concreto.

La scomparsa di Giacomo Bongiorni lascia così una ferita profonda nella comunità di Massa. E nelle parole di Francesca Fialdini quel dolore si traduce in una richiesta chiara: trasformare una tragedia in occasione di riflessione e consapevolezza collettiva.