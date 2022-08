Chiara Ferragni e Fedez su Instagram, il video sul dirupo che scatena la polemica

Gli ultimi contenuti social condivisi da Fedez e Chiara Ferragni su Instagram hanno sollevato un mare di polemiche. La coppia, in vacanza a Ibiza assieme ai figli, si è infatti immortalata in cima a un dirupo, uno dei più alti dell’isola, ripresi presumibilmente da un drone. Il video è stato condiviso dall’imprenditrice digitale sotto forma di reel e, oltre a messaggi positivi, è stato accolto anche da critiche per la pericolosità di quelle immagini: “Pessimo esempio”.

Fedez e Chiara Ferragni a Ibiza: una vacanza “spericolata”

Anche utenti così esperti del mondo social come Fedez e Chiara Ferragni possono spesso incappare in scivoloni e polemiche. Abituati a condividere con i followers video e foto di vita quotidiana, questa volta la coppia si è spinta oltre con uno scatto ad alto tasso di adrenalina… e di pericolosità. In vacanza a Ibiza assieme ai figli Leone e Vittoria, il rapper e l’influencer hanno fatto di Instagram il mezzo principale per raccontare questi giorni da sogno, tra sole, mare azzurro e momenti di relax e spensieratezza.

Tra questi anche un suggestivo video al tramonto in cui vengono ripresi dall’alto, probabilmente da un drone, sull’orlo di uno dei precipizi più alti dell’isola. Una scelta adrenalinica ma spericolata allo stesso tempo, con la Ferragni che ha condiviso su Instagram un reel di quei momenti. “Mi sto ca*ando addosso, ci stiamo ca*ando addosso” l’urlo di Fedez in bilico sul dirupo, tra ironia e timore. “Se lo vede mia mamma” il commento della Ferragni al termine del reel, consapevole di questa scelta spericolata.

Fedez e Chiara Ferragni sommersi dalle critiche: “Pessimo esempio”

Il video ha tuttavia sollevato un polverone mediatico, con numerosi followers che hanno risparmiato critiche alla coppia. Un utente, in particolare, ricorda un recente fatto di cronaca per poi attaccarli: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto. Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influenzer, quindi anche voi!”.

Numerose le voci di protesta che si sono sollevate sotto il reel condiviso da Chiara Ferragni, come chi considera la loro scelta un “Pessimo esempio ed anche pericoloso per i giovani che possono imitare”. L’intento era quello di raccogliere in un suggestivo video le immagini più belle della vacanza, compresa la scalata verso uno dei dirupi più alti dell’isola. Intenzione che però ha sortito un effetto insperato: critiche e polemiche sotto il loro post.

E anche Marina Di Guardo, mamma dell’imprenditrice digitale, ha commentato scettica il video: “L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.

Un’estate all’insegna dell’amore e del relax

Ibiza è però solo l’ultima tappa di una lunga estate 2022 vissuta all’insegna dell’amore, della spensieratezza e del relax. Fedez e Chiara Ferragni, temporaneamente archiviati i rispettivi impegni professionali, si sono concessi vacanze da sogno negli scorsi mesi, sino al soggiorno a Ibiza di questi giorni. A inizio luglio hanno fatto tappa nella meravigliosa Puglia, regalando ai followers suggestivi scatti social suggellati anche da romantici baci in piscina.

Pochi giorni prima il rapper era stato protagonista del Love Mi, evento musicale di beneficienza al fianco di J-Ax in Piazza Duomo a Milano. E, anche in quell’occasione, non era mancata una dolce dedica alla sua Chiara. La storia tra i due procede spedita sui binari della complicità e dell’amore.

