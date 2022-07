Chiara Ferragni e Fedez, innamorati in Puglia: il bacio in piscina su Instagram

Fonte: IPA Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Fedez e Chiara Ferragni tornano in Puglia per l’estate, e accendono i social con il loro bacio in piscina. La coppia, che proprio in Salento due anni fa aveva scoperto di aspettare Vittoria, si lascia andare a tenerezze a bordo piscina, a pochi giorni dalla dolce dedica del rapper alla moglie, durante il maxi concerto Love Mi. Con loro anche Tananai, ormai spalla fidata di Federico, che insieme a lui e Mara Sattei, sta dominando le classifiche con la hit La Dolce Vita.

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Puglia: il bacio social

Si torna sempre nei luoghi del cuore. Lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez che, per il terzo anno, sono tornati nel Salento, in Puglia, dove, nell’estate del 2020, hanno scoperto di aspettare il secondo figlio, la piccola Vittoria. Atterrati nelle scorse ore a Brindisi, i due si sono rifugiati in una masseria salentina, dove hanno dato il via alla loro estate con un bacio in piscina, rigorosamente social.

“Innamorati in Salento” si legge nella didascalia che accompagna le dolcissime foto, mentre nelle stories li vediamo divertirsi a bordo vasca, tra un trancio di focaccia pugliese e un cambio di look. Infatti, Chiara, come ogni estate, ha scelto dei mini dress fatti all’uncinetto, un trend andato molto forte anche nella stagione 2021.

Apparentemente senza Leone e Vittoria, a Milano con i nonni, Fedez e la Ferragni non mancheranno certamente di far visita all’amica Anna Dello Russo, nel suo locale made in Puglia FrisellAnna, a Cisternino.

La coppia, più unita che mai, viene da una settimana molto intensa. Fedez è tornato per la prima volta in concerto, dopo l’operazione, in occasione del suo maxi show benefico, Love Mi, durante il quale ha ringraziato ancora una volta la moglie per essergli sempre stata accanto.

“Ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto” ha detto commosso l’artista dal palco.

Non solo, Chiara e Federico hanno appena annunciato l’arrivo, nel 2023, della seconda stagione di The Ferragnez, la serie documentario in streaming su Amazon Prime Video.

Fedez e Tananai, la nuova coppia musicale dell’estate

Non solo vacanze però, Fedez è tornato a pieno regime a lavoro dopo la malattia, e sabato 2 e domenica 3 luglio salirà sul palco del Radio Norba Battiti Live, proprio in Puglia, a Gallipoli. Infatti, con lui e Chiara Ferragni, in questi giorni di relax, c’è anche Tananai, che si esibirà con il rapper e Mara Sattei sulle note di La Dolce Vita, la loro hit estiva, prima in classifica.

Una collaborazione che sfocia in amicizia (o viceversa), quella tra Fedez e il cantante arrivato ultimo a Sanremo 2022 (ma che sta dominando le classifiche), come è accaduto spesso per Federico. Per questo i fan ironizzano già su un possibile litigio e successiva reunion tra 10 anni tra i due, come successo con J-Ax.

“Faremo un concerto per riappacificarci nel 2032” scherzano entrambi su Instagram, stando al gioco dei loro fan. Ovviamente speriamo la storia non si ripeti anche perché, come ha malignato qualcuno, l’assenza di Fabio Rovazzi e Achille Lauro sul palco di Love Mi dimostrerebbe che le acque non si sono ancora calmate.