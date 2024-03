Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Tra Chiara Ferragni e Fedez è nata una crisi profonda che non è, ancora, una vera e propria separazione. Secondo quanto svelato dalla stessa influencer a Fabio Fazio, nella trasmissione Che tempo che fa, infatti, non è la prima volta che la coppia vive un momento complicato. Malgrado resti, quindi, la speranza di risolvere anche questo momento di allontanamento della coppia, i campanelli d’allarme sulla rottura tra i due esponenti del mondo dello spettacolo italiano sono sempre più numerosi.

Nelle ultime settimane, infatti, diverse sono le mosse social e non, che hanno sottolineato la loro separazione momentanea. A queste, adesso, si è aggiunto un nuovo dettaglio. Fedez, infatti, ha deciso di allontanarsi dalle agenzie di comunicazione scelte per gestire la profonda crisi che ha investito lui e la moglie.

Fedez, cambia strategia di comunicazione

Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo un periodo di profonda crisi. Il rapper, infatti, avrebbe cambiato dimora, lasciando l’attico lussuoso in cui viveva con l’influencer e i loro figli, Leone e Vittoria. Nelle ultime settimane si è vociferato anche di una nuova ragazza, che potrebbe aver preso il posto di Chiara Ferragni accanto al cantante, nella settimana della moda parigina.

Adesso sembra che Fedez abbia fatto un’ulteriore mossa per sottolineare la sua distanza dall’imprenditrice digitale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il rapper avrebbe deciso di non farsi più seguire dalle agenzie Comin & Parners e Po.Co. Studio, gli esperti di comunicazione scelti per gestire il difficile momento di crisi, vissuto da lui e la moglie, a livello d’immagine.

L’agenzia di comunicazione avrebbe svelato in una nota la fine di questa cooperazione: “Fedez torna a ballare da solo… Terminata la consulenza di comunicazione”. Gli esperti avrebbero spiegato che la loro collaborazione era: “Legata alle prime fasi della crisi con Chiara Ferragni” e che adesso: “Si avvia alla conclusione” in modo naturale visto che: “L’attività di supporto più complessa, legata alle prime fasi della gestione della crisi personale con Chiara Ferragni si è esaurita e come previsto e di comune accordo Fedez torna ad avvalersi dello staff che lo segue abitualmente”.

Fedez e Chiara Ferragni, la crisi

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un periodo complicato da mesi. L’influencer digitale, infatti, è stata investita nelle prime settimane di dicembre dallo scandalo Pandoro che l’ha coinvolta anche in un’indagine per truffa, in cui sono state messe sotto la lente d’ingrandimento diverse sue operazioni commerciali. Anche Fedez ha dovuto gestire nelle ultime settimane una diatriba con il Codacons e la sospensione del suo podcast Muschio Selvaggio.

Ai problemi lavorativi di entrambi si è aggiunta la crisi matrimoniale che li vede, adesso, separati. Chiara Ferragni si trova in questo momento oltreoceano per degli impegni lavorativi e sta passando molto del suo tempo con la sua grande amica Pardis Zarei, sua damigella di nozze che vive a New York. Dalla metropoli statunitense, l’imprenditrice digitale ha svelato con un commento social che la divisione dal rapper con sarebbe una sua scelta. Chiara Ferragni ha anche raccontato tutto il suo dolore per il periodo difficile che sta vivendo.