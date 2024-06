Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni

La coppia d’oro dei social e della musica italiana è scoppiata da qualche mese. Fedez e Chiara Ferragni, infatti, hanno separato le loro strade nei primi mesi dell’anno, dopo la bufera del caso Pandoro, che ha investito la loro famiglia nelle ultime settimane del 2023. La stessa influencer ha confermato il periodo difficile, che la loro coppia sta vivendo, durante un’intervista concessa a Fabio Fazio, nella trasmissione Che tempo che fa, mentre il rapper, ha rivelato ulteriori dettagli sulla loro separazione a Belve, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

Da allora in molti hanno sperato in una riappacificazione dei due coniugi ma, in realtà, la loro distanza sembra sempre più evidente. Il cantante è stato beccato insieme a diverse ragazze e, di recente, avrebbe preso una decisione che sembra un nuovo attacco alla moglie. Secondo alcuni indiscrezioni, infatti, il rapper sarebbe intenzionato a vietare all’imprenditrice digitale di condividere delle foto dei loro figli, dopo aver scelto, già in passato, di non mostrare più i loro volti.

Fedez e Chiara Ferragni, la nuova decisione sui loro figli

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di separare le loro strade. Nella decisione della coppia ha inciso anche lo scandalo del Pandoro che, a dire del cantante, non è stato gestito bene dalla moglie. Da allora i due volti noti italiani hanno modificato in modo considerevole le loro vite. Fedez, infatti, ha lasciato la casa coniugale ed è stato avvistato diverse volte a divertirsi nelle notti milanesi, a volte, anche in compagnia di alcune bellissime ragazze, come Ludovica Di Gresy. Di recente, però, il rapper ha assistito al Gran Premio di Monaco, direttamente dal porto del Principato insieme a Garance Authiè. Anche Chiara Ferragni, dal canto suo, avrebbe pranzato di recente con un uomo misterioso in un ristorante milanese.

La coppia, quindi, sembra sempre più lontana e, una recente indiscrezione, ha svelato che Fedez avrebbe preso una nuova decisione che sembra un attacco alla moglie. Secondo quanto svelato dall’Investigatore social, infatti, il rapper avrebbe l’intenzione di vietare all’influencer di condividere del tutto delle foto dei figli. Già negli scorsi mesi Fedez aveva chiesto alla moglie di non mostrare i volti di Leone e Vittoria Ferragni ma, adesso, la decisione del cantante sarebbe ancora più drastica.

Ferragnez, l’ultima indiscrezione

La possibile riappacificazione tra Fedez e Chiara Ferragni appare sempre più lontana. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, il cantante avrebbe deciso di lanciare una nuova stoccata alla moglie: “Guerra totale tra i Ferragnez. Federico avrebbe deciso di tutelare i figli in tutti i sensi… Se prima Chiara e Fede mostravano i figli solo di spalle, ora non potranno proprio più inserirli nelle loro Ig stories”. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, quindi, i due non avrebbero intenzione, almeno per adesso, di abbassare l’ascia di guerra.

Intanto il cantante ha lanciato la sua nuova hit estiva, in coppia con Emis Killa: Sexy Shop. Il testo della canzone sarebbe una vera e propria revenge song nei confronti di Chiara Ferragni e parlerebbe anche della fine della loro storia d’amore.