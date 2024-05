Fonte: IPA Chiara Ferragni

Pranzo milanese con un “uomo misterioso” per Chiara Ferragni, e la notizia è stata riportata proprio oggi, data di uscita del nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa. Sexy Shop non è un’invettiva contro la moglie, tutt’altro: per lei, solo rispetto. Ciò non vale, però, per le persone con cui si è sempre accompagnata. Ma, del resto, non è una novità che Fedez non nutra una profonda simpatia per l’entourage dell’influencer e imprenditrice digitale. E intanto si parla di un pranzo con un “lui”, con tanto di fuga dal retro: cosa sappiamo.

Chiara Ferragni a pranzo con un uomo misterioso

Ormai, come è noto, Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente FerragnEx. E se Fedez è già stato avvistato con la presunta nuova fiamma, Garance Authiè, modella francese classe 2004, la Ferragni è sempre stata molto più riservata. Molti i viaggi con i figli, come la vacanza a Dubai. Ma nessun uomo è mai stato avvistato al suo fianco, almeno fino ad oggi. Ad averla sorpresa sono stati i fotografi di Gente, che ha raccontato l’incontro misterioso per un pranzo in zona Porta Genova a Milano.

“Probabilmente il suo accompagnatore, mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”. Siamo nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, quindi tutto va preso con le pinze, inclusa la possibilità che ambedue abbiano scelto di mantenere nascoste le interazioni sui social. Non si conosce nulla di lui, nessuno sa chi è. Incontro di lavoro, oppure l’influencer sta (finalmente) provando a lasciarsi il passato alle spalle, voltando pagina come ha già fatto Fedez con Garance Authiè?

Chiara Ferragni, la rivelazione sui problemi di Fedez

Dopo il Pandoro Gate, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: su stessa ammissione del rapper a Belve da Francesca Fagnani, semplicemente la coppia non ha retto agli ultimi difficili anni, tra l’affaire Sanremo e, non ultima, l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’influncer, la cui reputazione è scesa ai minimi storici, tanto da aver perso numerose collaborazioni. Ad aggiungere maggiori dettagli sui presunti “problemi” di Fedez è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a Gente di Marte su Radio Marte.

“Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen”. La frase è ovviamente rivolta a quanto accaduto con il pestaggio di Cristiano Iovino: secondo le telecamere, Fedez sarebbe sceso per primo dal van. I due avrebbero risolto con l’intercessione di Fabrizio Corona e un accordo per chiudere la vicenda.