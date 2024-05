Nell’epoca dei social, anche una reaction viene considerata, a tutti gli effetti, una sorta di replica. E quando si parla di Chiara Ferragni, influencer per eccellenza, è la regola. Nella giornata di domenica 26 maggio, a Monte Carlo, un video sui social è diventato il caso del momento: Fedez mano nella mano con Garance Authié, nuova “fiamma”, modella classe 2004. E su Instagram la Ferragni non si è nascosta, non ha smesso di postare come nei mesi scorsi. In riferimento anche alla vicenda Iovino, in cui Fedez è implicato, ha messo un “cuore” al commento di una follower. Un gesto che, come si suol dire, non è passato inosservato. Così come lo scatto insieme a Paloma, una replica a tutti gli effetti: mentre il rapper con il suo lifestyle fa discutere, la Ferragni si rifugia nella famiglia.

Chiara Ferragni va avanti dopo il video di Fedez con Garance Authié

Nessun commento, perché sui social media le parole possono addirittura diventare superflue e basta mettere un “like” o un “cuore” a un post o un commento per esprimere i propri pensieri, per manifestare i propri sentimenti. Lo ha fatto Jennifer Lopez, con un like a un post in cui si parla d’amore tossico, mentre dall’America arrivano voci di divorzio con Ben Affleck, e lo ha fatto anche Chiara Ferragni, che si è limitata a mettere un “cuoricino” al commento di un’utente: “Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti good riddance“. Buona liberazione. Era ora, finalmente.

Non c’è bisogno di parole per mettere un punto, quindi, alla vicenda del momento, che include anche il pestaggio a Cristiano Iovino. Dopo il Caso Pandoro, i Ferragnez “non hanno retto”: in tanti hanno sperato in un allontanamento volontario per far “calmare le acque”. C’è chi addirittura ha tacciato la crisi come “strategia”. Ma i famosi ultimi sviluppi ci dicono tutt’altro: Fedez, avvistato con la modella Garance Authié, sembra già aver messo un punto alla storia con la Ferragni.

La rinascita e il gesto di Chiara Ferragni

Fedez, dunque, sembrerebbe aver voltato pagina. La frequentazione con la Authié non è in alcun modo recente, considerando che sono stati avvistati a marzo a Courchevel, e poi a Parigi, a Miami e, non ultimo, al Coachella, in cui abbiamo assistito alla rinascita di Fedez, tornato un po’ ai “bei vecchi tempi”. E mentre la Ferragni si è chiusa in un iniziale silenzio, oggi non sembrerebbe più avere l’intenzione di rimanere ai margini.

E allora si susseguono stories, post e foto sul suo profilo Instagram, terreno fertile per tentare di riparare i danni alla sua reputazione. Non ultimo, uno scatto con l’adorabile Paloma, la cagnolina che ha preso insieme a Fedez dopo la morte dell’amatissima Matilda. “Io e Palomita”, ha scritto, con un cuoricino e una valanga di commenti di supporto per lei. “Paloma e i bambini, la tua forza”. E, in effetti, è questa la rinascita di Chiara: il suo equilibrio si mantiene con il supporto degli affetti di sempre, dalla famiglia agli amici, fino ai figli Leone e Vittoria.

Tornando indietro nel tempo, alla famosa intervista concessa da Fedez a Francesca Fagnani a Belve, ecco che ricordiamo le sue parole: “Ho paura della solitudine. In futuro dovrò imparare a stare da solo, sono stato fidanzato quasi sempre”. E anche se Chiara “rimarrà per sempre la donna della sua vita, oltre che la mamma dei suoi figli”, voltare pagina, sebbene a pochi mesi dall’annuncio della separazione, rimane l’unico modo per andare avanti.