Fonte: IPA Fedez

Fedez, negli ultimi mesi, è stato protagonista delle pagine dei giornali. A inizio anno è arrivata, infatti, la conferma della separazione dalla moglie, Chiara Ferragni, svelata dalla stessa influencer a Fabio Fazio, durante un’intervista per Che tempo che fa. Anche il rapper, in seguito, ha parlato della loro rottura in tv, nel salotto di Francesca Fagnani, a Belve. Da allora il cantante è stato avvistato diverse volte in compagnia di alcune belle ragazze, che gli sono state subito attribuite come possibili fiamme.

Ma un video, adesso, mostra Fedez in un atteggiamento più intimo del solito, insieme a una bellissima ragazza: Garance Authié. I due, infatti, sono stati filmati a Montecarlo, durante il Gran Premio di Monaco di Formula Uno del 26 maggio 2024, mentre camminavano vicini e nel video sembrano sul punto di prendersi la mano, come solo una coppia farebbe.

Fonte: Getty Images

Garance Authié, la carriera da modella

Garance Authié è la ragazza che è stata vista in compagnia di Fedez al Gran Premio di Monaco del 2024. I due sono sembrati molto complici e in tanti hanno notato la bellezza unica della presunta nuova fiamma del cantante. Garance Authié, infatti, ha una lunga chioma biondo scuro e un corpo mozzafiato. Non a caso, la ragazza è una modella che è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie per marchi famosi e che ha preso parte anche al Festival di Cannes 2024. In particolare Garance Authié è stata impegnata in dei fashion show, che hanno avuto luogo a Cannes, in contemporanea alla kermesse cinematografica. In passato, invece, la modella ha sfilato per la Paris Fashion Week.

Poco è noto, però, sulla vita privata della ragazza che sarebbe parigina e avrebbe circa 22 anni. Dalla sua pagina Instagram ufficiale si scopre anche che Garance Authié è una studentessa universitaria.

Garance Authié, la paparazzata con Fedez

Fedez e Garance Authié potrebbero fare coppia fissa già da un po’ di tempo. I due avrebbero visto insieme il Gran Premio di Monaco, da una barca ormeggiata al porto del Principato. Il rapper, infatti, ha condiviso diversi scatti dall’imbarcazione e in due compare anche la modella. Una story, in particolare, del cantante vede come protagonista solo Garance Authié.

Oltre questo, secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero già stati visti insieme a Monaco la sera precedente la gara automobilistica e un filmato li inquadra camminare vicini e quasi prendersi la mano. Ma i due potrebbero essersi incontrati anche in altre occasioni. Dal profilo social di Garance Authié si nota, infatti, che lei è stata di recente al Coachella Festival, posto visitato anche da Fedez. La modella appare in degli scatti anche a Miami, altra città dove si è recato in vacanza anche il cantante e, ancora, entrambi sono stati ospiti delle sfilate della scorsa Paris Fashion Week.

I due, quindi, potrebbero fare coppia fissa già da diverso tempo. Nelle ultime settimane, però, Fedez era stato visto con un’altra bella ragazza, Ludovica Gresy, che, però, ha smentito ogni possibile flirt tra di loro. La studentessa ha anche affermato di non essere stata con il cantante, la notte della presunta aggressione a Cristiano Iovino.