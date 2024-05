Roberta Morise mamma, è nato Gianmaria: “Primi giorni tortuosi, stiamo ancora lottando”

Roberta Morise è diventata mamma. Come la stessa conduttrice ha annunciato con un post su Instagram, lo scorso 24 maggio è venuto al mondo il piccolo Gianmaria, frutto dell’amore con lo chef Enrico Bartolini. Un dolce arrivo prima della tanto attesa data delle nozze, in programma il prossimo 31 agosto, ma anche un momento che ha portato con sé non poca preoccupazione.

È nato Gianmaria, il figlio di Roberta Morise

La conduttrice crotonese è entrata ufficialmente a far parte delle mamme VIP che in questo 2024 hanno visto realizzare il proprio sogno di maternità. È successo tutto molto in fretta, proprio quando in un certo senso aveva perso le speranze di trovare il suo grande amore con il quale costruire una famiglia. Eppure, come spesso accade, quando meno se lo aspettava è accaduto con un susseguirsi di belle notizie che fanno bene al cuore.

L’incontro con Enrico Bartolini prima, poi quasi immediatamente la convivenza e, infine, la nascita del loro bambino. “Appena ho smesso di dirlo ad alta voce e pensarci, è capitato”, aveva ammesso emozionata nello studio de La Volta Buona ai microfoni di Caterina Balivo. Ormai l’attesa è finita e la Morise con grande gioia ha annunciato al mondo di aver dato alla luce il piccolo Gianmaria, con un post che include la tenera foto di un piedino oltre a un divertente e breve video che ritrae il piccolo intento a fare un “ruggito” come il celebre leone della Metro Goldwin Meyer.

Roberta Morise, problemi dopo il parto

Come rivela il post condiviso dalla conduttrice il 30 maggio, in realtà il bambino è nato qualche giorno prima: “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”, ha concluso citando uno per uno la Clinica Mangiagalli di Milano e i membri dello staff della struttura che si sono presi cura sia di lei che del piccolo.

Roberta Morise non è scesa nel dettaglio, ma è facilmente intuibile che non siano stati giorni semplici, probabilmente per alcune complicanze post parto. Nelle storie di Instagram ha ribadito con forza quanto sia stato importante il sostegno del compagno e futuro marito, Enrico Bartolini, ritratto con camice e mascherina davanti alla culla, forse in terapia intensiva: “Sei tu il mio eroe. La mia roccia e il mio unico sostegno. Grazie papà. Passerà presto questa bufera, lo meritiamo entrambi, lo merita il nostro piccolo [usa l’emoji di un elefantino, ndr]”. Poi ha aggiunto in una storia successiva altre parole che preoccupano ma al contempo confortano: “Vi ringrazio dell’affetto… Noi stiamo ancora lottando… Ma vinceremo noi“.

I neo-genitori e promessi sposi sperano che il loro bambino possa vedere la propria casa al più presto. “Con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione – aveva detto la Morise ancora incinta in un’intervista, pensando al giorno delle nozze -! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico e penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato“.