Fonte: IPA Enrico Bartolini

Famosissimo, pluristellato e di nuovo innamorato. Enrico Bartolini è lo chef italiano che, al 2023, detiene il maggior numero di stelle Michelin. E sì, è anche il fidanzato di Roberta Morise, in passato legata a Carlo Conti e Giulio Fratini, dopo che lui stesso ha confermato di aver voltato pagina dopo il divorzio da sua moglie: “Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”.

Chi è Enrico Bartolini, carriera e successi

Nasce nel 1979, a Castelmartini, in provincia di Pistoia. La sua attività in cucina inizia a 19 anni, quando inizia a lavorare per il ristorante dello zio, e da allora non si è più fermato. Si perfeziona all’estero, tra Parigi, Londra e Berlino, ma l’Italia è la sua casa base ed è qui che ottiene i maggiori successi, diventando uno tra gli chef più promettenti anche a livello internazionale. La sua carriera è in continua ascesa, inarrestabile, fino alla conquista di 12 stelle Michelin, la prima, nel 2009, conferita a Le Robinie.

Un anno dopo, nel 2010, lascia l’Oltrepò per dedicarsi al Devero Ristorante e al Dodici24 Quick Restaurant a Cavenago di Brianza, in una location decisamente al di sotto della sua portata ma che gli vale la seconda stella Michelin. A questa si aggiungono i Tre Cappelli de L’Espresso e le Tre Forchette del Gambero Rosso. Nel 2016 apre il ristorante che porta il suo nome al terzo piano del MUDEC di Milano: qui fa incetta di successi, con tre stelle Michelin. Seguono il Casual Ristorante a Bergamo alta e il Glam a Palazzo Venart di Venezia, rispettivamente una e due stelle Michelin sempre nel 2016.

Nel 2017, raggiunge la vetta della sua carriera con 4 stelle Michelin assegnate in un solo colpo: due a Milano, una a Bergamo e una a Castiglione della Pescaia, a La Trattoria Enrico Bartolini. La nona arriva nel 2021 al Poggio Rosso in provincia di Siena. Nel 2022 ne ottiene 2 alla Locanda del Sant’Uffizio nel Monferrato, una ad Anima Ristorante e l’ultima a Il Fuoco Sacro di San Pantaleo. La sua cucina ha raggiunto l’estero, portando le sue insegne anche fuori dall’Europa.

La vita privata

Enrico Bartolini e Roberta Morise si sono conosciuti grazie ad amici in comune. A fare il primo passo sarebbe stata lei, ma lui è rimasto subito colpito dalla sua personalità tanto da sperare che finalmente questa potrebbe essere la volta buona. Lo chef viene infatti da un divorzio ed è padre di tre figli, che ama moltissimo. A Corriere della Sera, ha dichiarato: “Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto”.

E aggiunge: “Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo. Probabilmente ne farò altri, di errori, ma vorrei almeno non farli gravi. Grave, per me, è avere accanto una persona che soffre. O, viceversa, soffrire accanto a qualcuno. O ancora dare stabilità alle persone vicine e poi toglierla all’improvviso… Ho imparato che certe cose le devi ammettere, e io a fare errori sono un campione del mondo”.

Quando parla dei suoi figli, invece, si commuove: “Sono tutti e tre meravigliosi, sia per educazione che per carattere. Tommaso, 15 anni, studia al liceo linguistico, è molto diligente e curioso, ha voti eccellenti. Giovanni, 10 anni, è un appassionato di calcio, tifa Atalanta. Con i suoi occhi celesti ti guarda e ti conquista. La piccola Vittoria, otto anni a dicembre, fa commenti da persona molto adulta e molto dolce. Da padre divorziato li ho con me per due weekend alternati e un pomeriggio a settimana”.