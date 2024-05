Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo è ufficialmente tornato ai doveri pubblici dopo aver condiviso la diagnosi di cancro con i sudditi e il mondo intero. Siamo ben lontani dalla comunicazione della Regina Elisabetta II: il Re è molto più aperto al dialogo, e lo è sempre stato, sin da quando era il Principe del Galles. C’è una figura, però, che è preoccupata per lui, tanto da essere stata definita come “ferocemente protettiva”: è il Principe William.

Re Carlo torna ai doveri pubblici: William è ferocemente protettivo e preoccupato

Il Principe William è preoccupato della scelta del padre, Re Carlo, di tornare agli impegni e ai doveri Reali. Per questo motivo, sarà ferocemente protettivo nei suoi confronti. Martedì 30 aprile, il Re ha ripreso il suo lavoro: ha visitato un centro per la ricerca e per la cura del cancro, ovvero il Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital di Londra. Insieme a lui, l’amatissima Camilla, la Regina Consorte. Il ritorno in pubblico del Re è stato quasi una sorpresa, soprattutto perché il Palazzo si è ritrovato a smentire un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ne ha anche approfittato per parlare della diagnosi del cancro, ammettendo che per lui “è stato un po’ uno shock”. William, intanto, ha ridotto i suoi impegni per stare vicino alla moglie, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ed è pronto a prendersi cura molto di più anche del padre Carlo. Nell’ultimo periodo, padre e figlio si sono avvicinati molto. Dopo il trasferimento di Harry in America, con la moglie Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, William si è molto di più avvicinato al padre, colmando quei vuoti lasciati prima dalla perdita dell’amata mamma, Lady Diana, e poi dal fratello stesso.

La volontà di Re Carlo di tornare agli impegni pubblici

L’etica del lavoro di Carlo è il motivo per cui non avremmo potuto aspettarci null’altro dal Sovrano, che si è dedicato al lavoro per tutta la vita, in attesa di diventare Re. In veste di Principe del Galles, si è sempre speso per i suoi ideali, e da Re non intende farsi da parte, ma portare avanti il suo lavoro: ha sempre iniziato la mattina presto, e spesso si è protratto fino a mezzanotte. Teniamo presente che il Re sta ancora seguendo il trattamento contro il cancro, e William confida che non si impegnerà in modo del tutto insostenibile, così da favorire il recupero.

Le notizie degli ultimi giorni hanno allarmato tutto il mondo: un presunto peggioramento delle condizioni del Re, subito smentite dal Palazzo. Ed è probabilmente questo il motivo che lo ha spinto a tornare agli impegni pubblici, perché è ansioso di dimostrarsi un Monarca capace e presente. Al di là di William, c’è anche una presenza altrettanto protettiva nei suoi confronti, ed è la Regina Camilla. Carlo vorrebbe fare un’apparizione al Royal Ascot e al Trooping the Colour, ma, come anticipato dal portavoce del Palazzo, “nulla può essere confermato o garantito in questa fase”, soprattutto perché tutti i piani futuri rimangono soggetti al parere dei medici.