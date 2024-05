Kate Middleton, ultime notizie. La sosia che prenderà il suo posto

Kate Middleton ha una sosia ed è perfetta per prendere il suo posto. Si chiama Olivia Henson e sta per sposare il figlioccio di Carlo, Hugh Grosvenor

Esiste una sosia di Kate Middleton che potrebbe tranquillamente prendere il suo posto, perché tra un mese sposerà il Duca di Westminster, l’undicesimo uomo più ricco di Gran Bretagna. Lei si chiama Olivia Henson, è identica alla Principessa del Galles e il suo fastoso matrimonio farà molto discutere.

Kate Middleton, il Palazzo cerca una sostituta

Ormai è a tutti evidente che Kate Middleton, malata di cancro, non tornerà ai doveri reali in estate. E che difficilmente si farà vedere, anche su iniziativa personale, ai prossimi importanti eventi come il Trooping the Colour o Wimbledon.

Indiscrezioni sostengono che la Principessa del Galles sia più grave di quello che dicono ed è anche probabile che le cure contro il cancro l’abbiano debilitata e in qualche modo mutato il suo aspetto. Si dice che abbia perso i capelli, ma queste voci non trovano assolutamente conferma. Così come i rumors che Kate si concede qualche svago a Londra, girando per le strade travestita come faceva Diana per non farsi riconoscere.

Mentre William rassicura che sua moglie “sta meglio” e che le cose in famiglia “stiano migliorando”, il Palazzo è in cerca di una figura che possa sostituire in questo periodo Kate agli eventi più importanti cui la Famiglia Reale è chiamata a partecipare. Questo perché Carlo vuole rafforzare la Monarchia e rendere il suo regno il più stabile possibile, anche per facilitare un domani la successione di William.

Dunque, è necessario che la Corte si mostri serena e il più attiva possibile. Naturalmente, il Palazzo sta valutando, come sostituta di Kate, solo le donne appartenenti alla Famiglia Reale. Escludendo i membri senior, come Sophie di Edimburgo o la Principessa Anna, si cerca nelle giovani lady che hanno un ruolo di secondo piano. Una candidata papabile in questo senso è Beatrice di York che ha maggiore visibilità della sorella Eugenia ed vista positivamente dai sudditi.

Olivia Henson, la sosia di Kate Middleton

Anche se la soluzione più facile, ma meno istituzionale si chiama Olivia Henson. Se questi primi mesi dell’anno non fossero stati funestati dalla malattia di Kate e da quella di Carlo, probabilmente i media britannici avrebbero parlato solo del suo matrimonio con Hugh Grosvenor, Duca di Westminster e uomo ricchissimo.

Hugh Grosvenor è stato a lungo considerato lo scapolo più ambito della Gran Bretagna. Ha ereditato il suo titolo e la Grosvenor Estate nel 2016 dopo la morte del padre. Le sue proprietà immobiliari si trovano nei quartieri londinesi di Belgravia e Mayfair e nella casa di famiglia nel Cheshire, Eaton Hall dove lui e Olivia si trasferiranno dopo il matrimonio che sarà celebrato il 7 giugno.

Hugh Grosvenor è il figlioccio di Carlo e il padrino di George. Dunque, c’è un doppio legame tra lui e William. Anzi potremmo dire triplo se si considera il fatto che Olivia Henson, la sua fidanzata, è considerata la sosia di Kate. In effetti, è identica a Lady Middleton quando aveva la sua età.

Per questo sarebbe la sostituta ideale della Principessa del Galles, almeno finché il cancro le permetterà di tornare ai suoi doveri a Corte. Non solo, Olivia Henson ha studiato al Marlborough College , proprio come la Principessa del Galles, ma è aristocratica in quanto discendente dalla famiglia di banchieri Hoare, dai marchesi di Bristol e dai duchi di Rutland.

Chiaramente Olivia non ha alcun titolo per farlo, nemmeno il diventare Duchessa di Westminster l’aiuterebbe in tal senso, ma certo la sua presenza a Palazzo potrebbe distrarre l’attenzione dalla malattia di Kate.

Dato il legame di Hugh con Carlo e William, al matrimonio potrebbe partecipare qualcuno della Famiglia Reale. I Principi del Galles sono stati invitati, mentre i grandi esclusi sono Harry e Meghan Markle. Insomma, il Duca di Westminster ha fatto capire da che parte sta.