Il figlioccio di Re Carlo si sposa, l’ex miglior partito del Regno vale 9 miliardi

Fonte: IPA Hugh Grosvenor duca di Westminster

L’annuncio diramato avrà di certo spezzato qualche cuore speranzoso: il duca di Westminster si sposa, ponendo nel cassetto dei ricordi il suo famoso soprannome: “miglior partito del Regno”. Il suo grande amore è Olivia Henson, ma scopriamo qualcosa in più sul figlioccio di Re Carlo III e il suo stretto rapporto con William e Kate.

Il duca di Westminster si sposa: chi è la futura moglie

Matrimonio in vista per Hugh Grosvenor, duca di Westminster, che ha fatto la propria romantica proposta di nozze alla sua splendida fidanzata Olivia Henson. Il tutto è avvenuto nel Cheshire, precisamente nell’enorme tenuta di famiglia, che sorge nella campagna di Eaton Hal.

La coppia sta insieme da circa due anni e, senza troppi indugi, ha deciso di sposarsi. Il suo sì ha un certo valore nel mondo dei tabloid britannici, considerando come il suo futuro marito era considerato, fino alla proposta, il miglior partito del Regno Unito.

Non si fa fatica a crederlo, considerando la sua posizione privilegiata, l’aspetto e il patrimonio ereditato. Come in una sorta di stramba lista di pretendenti al trono, c’è stato un tempo in cui in “classifica” era preceduto dai Principi William e Harry. I due sono però oggi entrambi sposati, rispettivamente con Kate Middleton e Meghan Markle, il che ha ceduto al figlioccio di Re Carlo III, prossimo all’incoronazione, il primato per un po’ di anni.

Tutto è avvenuto secondo il canone, con l’ufficio stampa della coppia che ha diramato la splendida notizia, molto formale e con poco brio, come da protocollo: “Il duca di Westminster e la signorina Olivia Henson annunciano il loro fidanzamento. La coppia si è fidanzata a Eaton Hall, nel Cheshire, e i membri di entrambe le famiglie sono felici della notizia”.

Guardando alla futura sposa, Olivia Henson, si potrebbe quasi dire come il Marlborough College formi giovani spose della Famiglia Reale britannica. Lì ha infatti studiato anche Kate Middleton, così come la Principessa Eugenia.

Ha 30 anni e parla fluentemente italiano e spagnolo, dati gli studi compiuti. Donna indipendente e in carriera, impegnata presso la società Belazu, specializzata in prodotti alimentari.

Chi è il figlioccio di Re Carlo: il legame con William

In Italia non tutti sanno chi è il duca di Westminster. Il suo nome è Hugh Grosvenor e ha ottenuto il prestigioso titolo nel 2016, ereditandolo dal padre, morto prematuramente a soli 65 anni a causa di un infarto.

Non soltanto il titolo, ovviamente, ma anche un patrimonio decisamente notevole, pari a 9 miliardi di sterline, pari a poco più di 10 miliardi di euro. Ciò lo ha reso uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra, come dimostra il fatto che, da solo, possa definirsi proprietario di interi quartieri di Londra.

A ciò si aggiungono alcune proprietà in California, precisamente nella tecnologica Silicon Valley. Ha finalmente trovato l’amore due anni fa, quando aveva 30 anni, ritrovandosi fianco a fianco con Olivia Henson a una cena tra amici. Da allora la coppia non si è mai più separata.

Rapporto molto stretto con la Corona, come dimostra il fatto che Re Carlo III lo consideri come un membro della propria famiglia. A ciò si aggiunge la scelta del Principe William di renderlo padrino del suo primogenito George. Un’enorme dimostrazione d’affetto, il che evidenzia lo stretto rapporto anche con Kate Middleton. Chi può dire che le due coppie non inizino a frequentarsi maggiormente dopo le già attese nozze.