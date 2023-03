Harry battezza la figlia e William e Kate Middleton si rifiutano di andare

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry hanno battezzato Lilibet

Harry e Meghan Markle hanno annunciato di aver fatto battezzare a Montecito la figlia, la Principessa Lilibet Diana, che il prossimo 4 giugno compirà due anni. Alla cerimonia erano stati invitati anche Carlo, Camilla, William e Kate Middleton. Ma i Reali si sono rifiutati di parteciparvi.

Harry e Meghan Markle, il battesimo di Lilibet senza la Famiglia Reale

Una fonte vicina alla coppia ha confermato al magazine People che Harry e Meghan Markle hanno battezzato secondo il rito anglicano la secondogenita Lilibet venerdì 3 marzo nella loro villa super lusso di Montecito, in California. Un portavoce dei Duchi ha infatti dichiarato: “Posso confermare che la principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor”.

Erano presenti all’evento circa 30 amici, tra cui Tyler Perry, il plurimilionario scelto come padrino della piccola. I Sussex hanno invitato negli Stati Uniti anche Carlo e Camilla e William e Kate Middleton, ma nessuno ha voluto partecipare. Una decisione che sembra una sorta di ripicca dopo che Meghan e Harry si sono rifiutati di organizzare la cerimonia in Gran Bretagna. Ma molto più facilmente si potrebbe trattare di una questione di sicurezza e di costi. Infatti, Carlo non è un nonno qualunque, è il re del Regno Unito e ogni suo spostamento implica una macchina organizzativa non indifferente, anche in termini di spese.

Dunque, Harry e Meghan non devono troppo risentirsi che Carlo, Camilla, William e Kate abbiano declinato l’invito. Infondo, anche loro si rifiutarono di tornare in Inghilterra per la cerimonia in memoria di Filippo, adducendo a un problema di sicurezza. Inoltre, il Sovrano è molto impegnato. Mentre si svolgeva il battesimo della nipotina, lui incontrava il Governatore dell’Australia e sua moglie a Buckingham Palace.

In ogni caso, stando a quanto riporta People, il battesimo di Lilibet, che lo scorso giugno ha festeggiato un anno a Londra, si è svolto in maniera strettamente privata. Alla cerimonia erano presenti al massimo una trentina di persone, tra cui la nonna materna, Doria Ragland, il padrino Tyler Perry e una madrina rimasta sconosciuta. Dopo il rito, Harry e Meghan hanno organizzato una piccola festa in giardino con buffet e musica. E Archie si è divertito un mondo a ballare sul prato con la sorellina.

Chi è Tyler Perry, il padrino di Lilibet

Tyler Perry, amico di Meghan e nota celebrità di Hollywood, oltre a essere ricco sfondato, aveva già annunciato di essere stato scelto dai Sussex come padrino di Lilibet nel dicembre dello scorso anno. Il miliardario, che di lavoro fa il produttore e regista cinematografico ma è anche attore e sceneggiatore, è arrivato a Montecito in elicottero una settimana fa e ha portato con sé un coro gospel di 10 persone che ha cantato durante il party dei grandi classici come Oh Happy Day e This Little Light of Mine, brano che è stato suonato anche al matrimonio di Harry e consorte.

Archie e Lilibet diventano Principi: il regalo di nonno Carlo

Anche se la Famiglia Reale non era presente al battesimo di Lilibet, Carlo ha voluto fare un regalo alla nipotina e a suo fratello. Infatti, proprio all’indomani della cerimonia, ha fatto aggiornare il sito della Monarchia britannica aggiungendo i titoli nobiliari di Principessa e Principe ai figli di Harry e Meghan, come impongono le regole stabilite nel 1917 da Re Giorgio V, per cui in seguito alla morte di Elisabetta II e alla nomina a Re di Carlo, gli eredi hanno il diritto di acquisire tale status. Dunque, ora è ufficiale, anche Archie e Lilibet sono Principe e Principessa. Al momento della loro nascita non avevano tali titoli, perché erano pronipoti dell’allora Sovrana.