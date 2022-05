Harry e Meghan, la decisione della Regina per il primo compleanno di Lilibet

Regina Elisabetta, il periodo buio è solo un ricordo: come è apparsa

È già passato quasi un anno dal tenerissimo annuncio della nascita di Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan Markle. E ora che il suo primo compleanno si avvicina rapidamente, mamma e papà stanno organizzando per lei qualcosa di davvero memorabile: persino la Regina Elisabetta II ha preso un’importante decisione per questa occasione così speciale.

Harry e Meghan, il compleanno di Lilibet

La piccola Lilibet è nata lo scorso anno, e più precisamente il 4 giugno 2021. Quindi manca davvero pochissimo al suo primo compleanno, che cade ad appena due giorni di distanza da quello della Regina Elisabetta II. Come è ben noto, Sua Maestà ne festeggia ben due ogni anno, il primo nel giorno in cui è nata (ovvero il 21 aprile) e il secondo nel mese di giugno, in una data che cambia di volta in volta. Nel 2022, il Trooping The Colour – la cerimonia ufficiale con cui si festeggia il compleanno della Regina – si terrà il 2 giugno. E sappiamo già che sarà un evento incredibile, dal momento che coincide con il Giubileo di Platino.

Harry e Meghan Markle si stanno preparando per celebrare il grande giorno della loro bimba: secondo quanto rivelato da Hello, la festa per il suo primo compleanno sarà a dir poco straordinaria. E vedrà anche la presenza di Elisabetta, che non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere la sua pronipote. I Duchi di Sussex sono infatti attesi alla celebrazione del Giubileo, sebbene per loro non sia previsto un posto sul balcone di Buckingham Palace – quest’anno vi si potranno affacciare solo i membri attivi della Famiglia Reale.

Un portavoce di Harry ha già annunciato che lui e sua moglie saranno presenti per la grande cerimonia in onore della Regina, e con loro ci saranno anche i figlioletti Archie e Lilibet. Sarà dunque l’occasione per festeggiare il compleanno della loro secondogenita, permettendo finalmente alla Royal Family di incontrare la bambina. Finora, infatti, la piccola Lili non è mai stata a Londra. Se i suoi genitori sono tornati nel Regno Unito e hanno incontrato la Regina solo poche settimane fa, per un breve viaggio durante gli Invictus Games, lei e suo fratello sono rimasti a casa.

Harry e Meghan tornano a Londra

Dunque c’è grande attesa per il ritorno di Harry e Meghan a Londra. Probabilmente, tutti approfitteranno dell’occasione per conoscere la piccola Lilibet e per rivedere Archie, assente da Buckingham Palace ormai da tanto tempo. Oltre alla Regina Elisabetta II, è infatti possibile che anche il Principe Carlo e sua moglie Camilla abbiano modo di festeggiare il primo compleanno della nipotina.

Intanto, hanno iniziato a rincorrersi alcune indiscrezioni riguardanti i dettagli del viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito. Ad esempio, c’è molta curiosità in merito al luogo in cui troveranno alloggio: secondo The Sun, i coniugi verranno accolti presso Frogmore Cottage, che è stata la loro residenza fin quando non hanno deciso di volare oltreoceano. Sebbene Harry abbia continuato a rinnovare il contratto d’affitto per lo splendido villino a due passi dal Castello di Windsor, questo è ormai abitato da Eugenia di York e suo marito Jack. E stando alle voci, gli attuali residenti sarebbero pronti a mettere a disposizione dei Duchi di Sussex alcune stanze per il loro soggiorno.