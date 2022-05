Meghan Markle e Harry, la Regina li punisce: non li vuole sul balcone con lei

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Il ritorno di Meghan Markle e Harry in Inghilterra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che si appresta a festeggiare 70 anni di Regno, si sta trasformando nell’ennesima polemica. Gli esperti Reali si sono già espressi in modo negativo a riguardo, e proprio la Regina ha preso una decisione netta: Meghan e Harry non saranno presenti sul balcone con lei e il resto della Famiglia Reale. Il divieto è stato esteso anche al Principe Andrea, per il recente scandalo che lo ha visto coinvolto in prima persona.

Meghan Markle e il Principe Harry al Giubileo della Regina Elisabetta, ma lei li punisce

Nel programma delle celebrazioni dei 70 anni di Regno della Regina Elisabetta è inclusa la data del 2 giugno, giorno della sua incoronazione. Una data attesissima, per il popolo inglese e non, che tuttavia non deve trasformarsi in un pretesto per Harry e Meghan di prevalere sul significato profondo dei festeggiamenti. Per questo motivo, “sono stati costretti ad accettare un ruolo di basso profilo, ma sono chiaramente disperati per non essere stati inclusi sul balcone. Il Palazzo deve prestare attenzione, perché i Sussex potrebbero oscurare la celebrazione del servizio maestoso della Regina”, ha rivelato Tom Bower al MailOnline. Nonostante si dicano felici e onorati di essere presenti, la Regina li ha duramente puniti per il loro comportamento.

Perché Harry, Meghan e Andrea sono stati esclusi dal balcone?

Sarà un momento iconico e storico per la Famiglia Reale: l’immagine della Regina Elisabetta che saluta dal balcone e che celebra ben 70 anni di Regno è inimmaginabile per certi versi, un giorno potente per tutto il Regno Unito. Tale raggiungimento è esteso anche al futuro, perché la celebrazione verrà ricordata per molto tempo e di certo entrerà nella storia.

E, in effetti, Harry, Meghan e Andrea avrebbero dovuto prendere parte al tradizionale Trooping the Colour il 2 giugno. Ma per loro non ci sarà posto sul balcone, e non è difficile comprendere il motivo. Non è solo una punizione, perché dietro la decisione c’è molto di più. Gli addetti ai lavori hanno infatti svelato che si temono fischi e ripercussioni negative sull’immagine dei Reali.

Un portavoce di Palazzo ha affermato: “Dopo un’attenta considerazione, la Regina ha deciso che l’impegno tradizionale sul balcone del Trooping the Colour sarà limitato a Sua Maestà e ai membri della famiglia che stanno svolgendo incarichi pubblici ufficiali“.

La Regina Elisabetta incontrerà Lilibet per la prima volta

La relazione tra il Principe Harry e la sua famiglia è molto in bilico. Poco prima di recarsi agli Invictus Games, Harry e Meghan sono stati al Castello di Windsor e hanno rivisto Carlo e la Regina. Le dichiarazioni di Harry dopo il loro incontro hanno fatto molto discutere: pertanto, non stupisce la decisione di Elisabetta di escluderli – almeno in parte – dalle celebrazioni. In ogni caso, uno dei desideri della Regina sarà esaudito: fonti Reali, infatti, hanno spesso espresso i timori di Sua Maestà, che temeva di non incontrare mai Lilibet, che oltretutto festeggia il suo primo compleanno il 4 giugno. I Sussex si metteranno in viaggio con i figli: è il momento di trascorrere del tempo in famiglia. E speriamo che nessuna nuvola oscuri l’orizzonte.