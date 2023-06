Divorzio Harry e Meghan Markle: l’annuncio ufficiale dopo il compleanno di Carlo

Conto alla rovescia per la fine del matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Il divorzio è più che imminente, si aspetta solo l’annuncio ufficiale che probabilmente avverrà dopo il Trooping The Colour che si terrà il 17 giugno e a cui i Sussex non parteciperanno.

Harry e Meghan Markle, la profezia si avvera

Il matrimonio tra Harry e Meghan Markle è davvero al capolinea e la profezia dell’astrologa, condivisa anche da alcuni parenti lontani della Famiglia Reale, si è avverata. Infatti, aveva previsto che la loro unione sarebbe durata solo 5 anni e così è stato.

La situazione è precipitata quest’anno con la pubblicazione del libro Spare e le tensioni per l’incoronazione di Carlo. Meghan Markle, a detta dei suoi amici più stretti, dopo l’esperienza dei funerali della Regina Elisabetta, non vuole più avere nulla a che fare con la famiglia di Harry. Anche se non ha condiviso il modo in cui suo marito ha pubblicizzato la sua autobiografia, sparando a zero contro Carlo, Camilla, William e Kate Middleton.

Infatti, Meghan che è molto più furba di lui, è consapevole che la corda non va tirata troppo con la Famiglia Reale, perché solo grazie a questo legame, sono richiesti dai media come Netflix. Insomma il loro successo e il loro valore economico dipende tutto dall’essere “le pecore nere” dei Windsor.

Sempre in questo contesto di confessioni senza freni, Harry ha ammesso di aver fatto uso di droghe, compromettendo così il suo visto negli Usa e danneggiando l’immagine di vittima che così faticosamente Meghan aveva costruito per lui e per sé. Altro motivo di attrito per la coppia.

Meg poi si sarebbe stancata di avere al fianco un poltrone nullafacente che si dedica solo al Polo, invece di uscire di casa a procacciarsi contratti milionari come fa lei, tanto da essere considerata l’influencer più pagata al mondo grazie ai 300mila euro che percepisce per ogni post.

Divorzio Harry e Meghan Markle, la custodia dei figli

La situazione nella villa di Montecito si è fatta sempre più incandescente, urla e litigi disturbano i vicini che hanno chiamato perfino la polizia. Così la decisione di Harry di prendersi una camera d’albergo permanente e di acquistare una casa a Londra, perché sa che è solo questione di tempo ma la separazione da Lady Markle e il ritorno in patria sono vicini.

Il Principe ha già consultato degli avvocati divorzisti, perché la questione della separazione è molto delicata. Soprattutto per quanto riguarda la custodia dei figli, Archie Lilibet, che tecnicamente appartengono alla Monarchia. Infatti, il Re può rivendicare per sé la tutela dei nipoti, suo discendenti al trono.

Divorzio Harry e Meghan Markle, l’annuncio dopo il Trooping The Colour

Stando a fonti vicine a Palazzo, l’ufficialità del divorzio tra Harry e Meghan Markle avverrà dopo il Trooping The Colour, il compleanno pubblico di Carlo III che viene festeggiato con una parata militare il 17 giugno durante la quale i Sovrano con Camilla e gli altri membri senior della Famiglia Reale si affacceranno dal balcone di Buckingham Palace. Per la prima volta nella sua vita Harry non sarà presente. Carlo non lo ha nemmeno invitato. E adesso si capisce perché.

Dopo questa data il Palazzo dovrà affrontare l’ennesimo scandalo causato da suo figlio minore: il divorzio dalla moglie. E questa separazione sarà un bagno di sangue ben peggiore di quello causato dal suo divorzio con Diana. Lì la questione dei figli era chiara e soprattutto la Principessa non viveva in un altro continente. Eppure se le circostanze allora erano meno ingarbugliate, l’epilogo è stato tragico, perché Lady D è morta tragicamente poco dopo. Adesso ci si aspettano scandali, battaglie legali mortali e la volontà di farsi del male.

Per questo probabilmente Carlo ha voluto allontanare da sé le nuvole che ben presto si addenseranno sopra la sua corona, non invitando Harry al Trooping the Colour. Poi le energie del Palazzo verranno convogliate ad affrontare il divorzio del secolo tra Harry e Meghan. E tutti rimpiangeranno la Regina Elisabetta.