“Meghan Markle è incinta del terzo figlio”. Ha paura del divorzio da Harry

Fonte: Getty Images Meghan Markle, i look inadatti in Nigeria contro l’etichetta reale

Meghan Markle sarebbe incinta del terzo figlio. Così, si vocifera tra gli ambienti vicini a lei e a Harry. Si dice anche che questa presunta terza gravidanza dovrebbe scongiurare il pericolo di un divorzio che sta diventando sempre più probabile.

Meghan Markle, terza gravidanza

All’indomani del terzo compleanno di Lilibet, la secondogenita dei Duchi del Sussex, spunta l’indiscrezione che Meghan Markle sia incinta per la terza volta. Una notizia, cui risulta difficile crederci, perché lei e Harry erano stati chiari fin dall’inizio del loro matrimonio che non avrebbero avuto più di due figli. Ma quando si ha a che fare coi Sussex, non ci si stupisce di niente, tanto sono inaffidabili.

Dunque, Meg aspetterebbe un altro bebè da Harry. Una gravidanza che la metterebbe, almeno momentaneamente, al sicuro da un divorzio che è quanto meno plausibile. Infatti, il cancro di Carlo e di Kate Middleton ha cambiato gli equilibri della Famiglia Reale. E nello scenario peggiore c’è chi si aspetta di vedere sul trono proprio Harry, anche solo come reggente per suo nipote George.

Nella remota ipotesi che ciò dovesse davvero accadere, quasi certamente il Duca del Sussex sarà costretto a divorziare da Meghan. Lady Markle infatti ha detto perentoriamente più volte che lei in Gran Bretagna non ci rimetterà più piede. Anche perché la sua popolarità è a picco, peggio di quella di Camilla quando era l’amante di Carlo e face soffrire l’amatissima Diana.

Gli stessi sudditi britannici non potrebbero sopportare di vedere accanto al loro Re una Regina come Meghan. Di conseguenza, a Harry non rimarrebbe che il divorzio. Una scelta non facile per lui, soprattutto in considerazione dei figli che probabilmente rimarrebbero in California con la madre. Il Principe si troverebbe così scisso tra i doveri nei confronti della Monarchia e l’amore per i suoi figli. A maggior ragione se dovesse arrivare a breve un terzo.

Ma naturalmente lo scenario di Harry Re è molto difficile che si realizzi. Meno difficile è che prima o poi i Sussex come coppia si sfascino. Già nell’ultimo anno hanno deciso di separare le carriere: ognuno si occupa delle proprie attività e solo quando è strettamente necessario, e mai a Londra, si fanno vedere insieme.

Meghan Markle incinta per non divorziare

In più, stando agli esperti, Harry non riesce ad abituarsi alla vita californiana e prova parecchia nostalgia per certi rituali e per certe cerimonie britanniche. Soprattutto si sente un pesce fuor d’acqua, senza un ruolo sociale ben definito. C’è in lui un profondo rammarico per essere stato costretto a lasciare il suo ruolo e la sua funzione militare e in questi giorni, mentre vede Carlo e William impegnati nella commemorazione del D – Day si sente frustrato perché avrebbe voluto essere lì con loro.

Fonte: Getty Images

Una situazione esplosiva che potrebbe davvero portare al divorzio da Meghan. Anche in questo caso, Harry si troverebbe costretto a rinunciare a sua moglie, alla madre dei suoi figli, che pur ama.

Una soluzione per allontanare temporaneamente questa possibilità estrema, potrebbe essere appunto una nuova gravidanza. Ma non ci sono conferme che Meg sia davvero incinta. Per ora sono solo voci, per quanto provenienti da fonti vicine ai Sussex.