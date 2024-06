Meghan Markle potrebbe perdere il nome: “Verrà chiamata Principessa Harry”

Fonte: IPA Meghan Markle duchessa di Sussex

Al momento si sta facendo chiamare ancora “la duchessa di Sussex”, ma Meghan Markle in futuro potrebbe perdere questo titolo e, nel caso, ne utilizzerebbe un altro, che suona abbastanza particolare: “principessa Henry o Harry”.

A dichiararlo è stata Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty Magazine che, parlando con il programma The Royal Beat, ha raccontato che nonostante la coppia faccia uso tuttora dei titoli di duca e duchessa, “ci sono state richieste affinché vengano spogliati del loro status reale”. Questo probabilmente per evitare che i titoli vengano usati per la promozione di contenuti per Netflix, Penguin House o altre piattaforme, case editrici ed emittenti interessate alle storie più segrete della monarchia.

Il nuovo titolo di Meghan Markle

In realtà l’esperta reale ha spiegato che, a suo parere, anche nella peggiore delle ipotesi, Harry e Meghan non perderebbero mai del tutto i loro titoli, perché Harry è un cosiddetto “principe di sangue” e Meghan, avendolo sposato, acquisisce lo status di riflesso. In questo caso, lei diventerebbe “la principessa Henry o Harry”. Un termine che non suona benissimo e, come ha aggiunto la Seward, “confonderebbe gli americani”. Per questo la caporedattrice si augura che le cose rimangano così come sono, perché un cambiamento di questo tipo “sembrerebbe scortese e inutile”.

È la tradizione reale a decretare lo status di Meghan: sposando un principe, una non-principessa può assumere il titolo di principessa ma solo con il nome del marito. Lo stesso vale per Kate Middleton e anche per Lady Diana. Meghan è già a tutti gli effetti “la principessa Henry” ma dai sudditi è e sarà più comunemente conosciuta come la Duchessa di Sussex, la Contessa di Dumbarton e la Baronessa di Kilkeel.

Meghan è ancora duchessa di Sussex?

Duca e duchessa di Sussex sono titoli che Harry e Meghan hanno ricevuto direttamente dalla Regina. L’esperta reale si augura che nessuno possa revocare una decisione della defunta Elisabetta II. Ingrid ritiene che la cosa migliore per la Corona sia “lasciarli stare, ignorarli e permettere loro di andare avanti, che è esattamente quello che sta facendo la Famiglia Reale”, ora che hanno deciso di proseguire le loro vite lontano dalla monarchia.

In realtà a muovere le acque sono state proprio le mosse di Harry e Meghan oltreoceano, che negli ultimi anni – il Megxit risale al 2020 – hanno stretto accordi con diversi media e ancora pare abbiano ricevuto richieste per monetizzare proprio sulle storie delle loro esperienze all’interno della Royal Family. Questo ha indisposto la Corona e fomentato le voci secondo cui qualcuno starebbe premendo per privare la coppia dei loro titoli.

Questo probabilmente non accadrà ma, anche nel caso in cui qualcuno portasse a termine questa “spogliazione”, Meghan rimarrebbe comunque principessa. Una volta che si entra nella Royal Family è quasi impossibile uscirne del tutto, soprattutto se si sposa un principe come Harry d’Inghilterra. In ogni caso, a quanto pare, Harry ha ricevuto un’eredità stellare dalla nonna e anche da Mohamed Al-Fayed e non dovrebbe avere bisogno, almeno a breve, di vendere i diritti per un nuovo film, un nuovo libro o un nuovo documentario sulla propria famiglia. E quindi probabilmente rimarrà “il duca di Sussex” ancora per molto tempo.