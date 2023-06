“Meghan Markle licenziata”, Netflix vuole solo Harry

Il rapporto tra Harry e Meghan Markle va di male in peggio. Infatti, adesso a separarli è anche Netflix. I Sussex hanno appena confermato l’accordo milionario con l’azienda per la produzione di nuovi contenuti, ma pare che a interessare sia solo il Principe mentre l’ex attrice che tanto ambiva al grande e piccolo schermo è stata messa da parte. A maggior ragione non le conviene divorziare da Harry, perderebbe tutto: la custodia dei figli Archie e Lilibet che probabilmente sarebbero trasferiti a Londra, lo status di Duchessa e anche molteplici opportunità di lavoro.

Dopo la fine della collaborazione con Spotify, Harry e Meghan Markle avevano annunciato con grande soddisfazione che avrebbero proseguito a produrre documentari per Netflix, ma dalle ultime indiscrezioni emerse pare che l’unico della coppia ad essere interessante per la società è quello meno mediatico di tutti, ossia Harry.

Meghan Markle e Harry separati da Netflix

L’Express infatti riporta che Netflix ha in programma di realizzare un documentario colossale dove però Meghan non è inclusa. Se la docu-fiction “Harry e Meghan”, in cui si raccontavano i retroscena della vita a Palazzo dove i Sussex erano puntualmente maltrattati dalla Famiglia Reale e bersagliati dalla stampa, adesso c’è l’idea di produrre un altro imponente documentario, che si spera abbia lo stesso successo, che avrà come unico protagonista il secondogenito di Carlo e Diana. Insomma, Lady Markle non è più interessante. O forse il suo atteggiamento, che a detta di tutti è aggressivo e supponente, l’ha allontanata da tutti, in altre parole nessuno è più disposto a sopportarla. E poi è probabile che la sua presenza non faccia più la differenza a livello economico.

In origine Netflix aveva programmato di produrre due serie con Harry e Meghan per un totale di 100 milioni di dollari ma pare che abbiano cambiato idea. Adesso vorrebbero riportare il Principe alle sue “radici” in Africa. Harry ha un legame speciale con quel continente, in particolare in Sudafrica, Botswana e Lesotho dove sta lavorando a una serie di progetti di beneficenza e di conservazione della fauna. “In Africa Harry si sente a casa sua”, ha affermato una fonte della produzione.

Meghan Markle esclusa dal documentario

Non è comunque la prima volta che il Principe realizza in solitaria un documentario in Africa. Ne aveva già girato uno sulla salute mentale per Apple TV senza Meghan. Evidentemente la formula piace di più e Harry è più credibile senza la moglie che tende a controllarlo e a manipolarlo con la conseguenza che sullo schermo risulta meno spontaneo quando c’è lei.

Un insider di Netflix ha confermato che la collaborazione coi Sussex “va alla grande” e vale 100 milioni di dollari per i Duchi. Ma adesso sono più interessati alla storia di Harry e alle attività benefiche che svolge in Africa. Insomma, dicono basta ai veleni e alle cattiverie sulla Famiglia Reale, adesso vogliono solo pensieri positivi e focalizzarsi sugli aspetti più costruttivi della vita del Principe. E a quanto pare non includono Lady Markle che invece si porta appresso una nomea negativa.