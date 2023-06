Harry e Meghan Markle confermano la fine. Anche finanziaria

Harry e Meghan Markle stanno per divorziare e la separazione imminente è confermata anche da una dichiarazione congiunta dei Sussex dove comunicano la fine della loro serie di podcast realizzata in collaborazione tra l’Archewell Studio e Spotify.

Harry e Meghan Markle iniziano la separazione dei beni

Sembra proprio che Harry e Meghan Markle stiano liquidando i loro interessi in comune per procedere in modo più spedito con le pratiche di divorzio. Si pensa che l’annuncio ufficiale della fine del loro matrimonio possa avvenire subito dopo il Trooping The Colour, ossia il compleanno pubblico di Carlo che si tiene il 17 giugno con la tradizionale parata militare. Per la prima volta nella sua vita Harry, e ovviamente anche Meghan, non sono stati invitati ad assistervi sul balcone di Buckingham Palace con il resto della Famiglia Reale.

Carlo non ha semplicemente invitato suo figlio. E se questa decisione del Re era apparsa quasi come una cattiveria o un segnale di rottura definitiva, alla luce delle nuove indiscrezioni acquista un diverso significa, ossia il Re si sta preparando ad affrontare quello che diventerà il divorzio del secolo. Lui sa cosa significa, visto che lo ha vissuto in prima persona con Diana. Anche se qui la faccenda sembra più complessa dato che Meghan è americana.

Intanto però i Sussex sembrano già avviati alla separazione dei beni. A cominciare dal progetto dei podcast realizzato con la loro fondazione Archewell. Come riporta People, la dichiarazione dell’associazione Sussex e di Spotify con cui si annunciava la fine della collaborazione recitava: “Spotify e Archewell Audio hanno concordato reciprocamente di separarsi e sono orgogliosi della serie che hanno realizzato insieme”.

Meghan intende continuare a produrre podcast ma lo farà probabilmente su un’altra piattaforma. Harry è estromesso dal progetto, ma pare non se ne sia mai molto interessato. È Lady Markle da sempre ad avere aspirazioni di visibilità. E se Hollywood le ha chiuso le porte in faccia, ha cercato via alternative appunto con questi podcast. Ma se il progetto si è concluso, per lei non è un dramma. Anzi sta dimostrando sempre di più di essere, almeno economicamente parlando, del tutto indipendente da Harry.

Meghan Markle debutta su Instagram sola: è la più pagata

Le solite malelingue vicino alla coppia sostengono che Meg sia rimasta molto delusa nell’apprendere l’ammontare del patrimonio personale del Principe che dopo l’addio alla Corana ha pure perso lo stipendio mensile che gli dava Carlo. Così, da brava californiana si è rimboccata le maniche e ha fatto vedere di cosa è capace.

In effetti, la Markle ha raggiunto l’importante risultato di essere l’influencer più pagata al mondo. La Duchessa, stando al Time, sarebbe pronta a tornare su Instagram con un profilo personale (ovviamente senza Harry) e ogni post vale la cifra record di 300mila euro. Non si sa quando andrà online la sua pagina né di cosa parlerà esattamente. Ma è altamente probabile che il debutto avverrà dopo il divorzio e allora avrà tante cose di cui parlare e riguarderanno ovviamente la sua vita privata col figlio del Re d’Inghilterra.