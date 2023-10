Meghan Markle se ne sarebbe andata di casa, lasciando Harry solo coi figli Archie e Lilibet. Ma ha portato con sé 71 milioni di sterline che in euro sono 82.148.984 euro. Secondo le ultime indiscrezioni quindi i Sussex non vivono più insieme, la separazione sarebbe effettiva e non riguarderebbe esclusivamente le carriere.

Meghan Markle lascia Harry e va in hotel

Dunque, Harry e Meghan Markle si sarebbero lasciati definitivamente, malgrado la loro recente apparizione congiunta a New York in occasione della Giornata della Salute Mentale. In effetti, le foto scattate durante l’evento mostravano qualche dettaglio inquietante. Se Meg è apparsa magnifica nel suo completo avorio, perfettamente a suo agio col microfono in mano, Harry sembrava al contrario a disagio, come si sforzasse a sorridere e appena non si controllava, ritornava sul suo volto un’espressione seria e preoccupata.

Ebbene la spiegazione di questo atteggiamento del Principe viene data dai magazine Public e France Dimanche che riportano la notizia della separazione dei Sussex. Stando a queste indiscrezioni, Meghan avrebbe lasciato la casa di Montecito, trasferendosi in un’altra residenza da sola. I figli Archie e Lilibet sarebbero rimasti col padre. Lady Markle si sarebbe stabilita nel prestigioso Beverly Hills Hotel, vicino al suo quartier generale.

Non è chiaro se questa è solo una situazione momentanea o se la Duchessa abbia deciso di concentrarsi sulla carriera, dato che pare abbia maturato ambizioni politiche dopo che Hollywood l’ha respinta. Ovviamente non ci sono né conferme né smentite su questo trasloco, ma pare che la Markle sia stata avvistata da alcuni conoscenti nei pressi dell’hotel dove si sarebbe trasferita.

Meghan Markle, patrimonio di oltre 82 milioni di euro

Intanto, però, il Sun ha fatto i conti in tasca alla moglie di Harry che pare abbia accumulato un patrimonio personale di 71 milioni di sterline, pari a poco più di 82 milioni di euro. Una buona partenza per essere indipendente dai gossip sulla Famiglia Reale grazie ai quali lei e consorte hanno campato per tre anni. L’unico vincolo per Meghan è quello di continuare a lavorare con Harry, anche se il loro matrimonio è andato in frantumi.

Infatti, secondo l’esperto di finanza Andrew Bloch, malgrado il podcast di Archewell sia stato un flop e Spotify ha reciso il contratto: “Non ci sono molti segni di rallentamento del suo potenziale di guadagno. Meghan Markle, insieme al Principe Harry, potrebbe un giorno diventare il marchio personale più ricco del mondo. Il suo sarà un brand da un miliardo di dollari“.

Dunque, il motto di Harry e Meghan dovrà diventare questo: insieme di facciata per gli affari, ma separati nel privato. Se prima si vociferava che fosse il Principe ad essere fuggito da casa, ora è il turno di Lady Markle. Comunque stiano le cose, i soldi guadagnati sono un fatto. I conti sono presto fatti.

Meghan continua a ricevere proventi per il suo lavoro come attrice, circa 5.700.000 euro. Poi ci sono oltre 18 milioni guadagnati con la vendita del suo libro per bambini, The Bench. Ma il grosso del guadagno è arrivato con la docu-serie di Netflix che ha fruttato più di 46 milioni di euro.