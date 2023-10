Harry e Meghan Markle, il segreto che ha distrutto il loro matrimonio

Non è un tradimento il motivo della crisi coniugale tra Harry e Meghan Markle. Il loro matrimonio è stato distrutto da una questione ben più sottile e profonda. Si tratta di paranoia: paranoia nei confronti di media e paparazzi, paranoia per la Famiglia Reale e per la famiglia di lei a esclusione di sua madre Doria Ragland, per la privacy dei bambini e l’elenco potrebbe essere quasi infinito.

Harry e Meghan Markle, il segreto che ha rovinato il loro matrimonio

Dunque, la fine del matrimonio tra Harry e Meghan Markle sarebbe dovuta a uno stile di vita che rende impossibile la convivenza. A rivelare il segreto dei Sussex che ha portato alla fine del loro idillio è stato il magazine Woman. Secondo la rivista, le ossessioni di Harry e le paure di Meghan hanno creato un cocktail esplosivo che ha reso impossibile la vita insieme.

In effetti, non è la prima volta che emergono voci sulle manie e sulle ossessioni di Harry che praticamente non si fida di nessuno, a questo punto nemmeno dei parenti. Si sente perseguitato dalla stampa, specialmente da quella britannica, inseguito e braccato dai paparazzi come sua madre. Vedi il racconto dell’incidente a New York lo scorso anno, in cui il Principe dichiarò di aver temuto di fare la stessa fine di Lady Diana. Parole pesanti subito alleggerite dal taxista su cui si trovavano i Sussex. A queste paure si deve aggiungere una grande frustrazione e rabbia nei confronti di suo padre Carlo che avrebbe sempre sottovalutato il suo disagio e nei confronti di William che lo avrebbe sempre messo da parte, ostacolandolo anche nel suo sogno di felicità con Meghan.

Le continue manie e ossessioni di Harry avrebbero stancato anche sua moglie che avrebbe deciso di vivere separatamente la propria vita, a cominciare da quella professionale. Ma anche lei ha degli scheletri nell’armadio: il desiderio mai appagata di avere una brillante carriera a Hollywood che invece continua a respingerla anche ora che è la moglie di un Principe, la voglia di emergere come paladina dei deboli, salvo poi vivere come una nababba, senza poi contare la sua famiglia, il padre, la sorellastra, che da sempre rappresenta per lei una spina nel fianco.

Harry e Meghan Markle, ossessionati e paranoici

La base per una convivenza serena tra Harry e Meghan è stata dunque messa a dura prova da queste ansie pregresse. Anche il commentatore reale, Richard Mineards. ritiene che siano proprio queste ossessioni e “atteggiamenti paranoici” ad aver messo in crisi il matrimonio dei Sussex. L’esperto analizza l’atteggiamento dei Duchi coi vicini di Montecito, prendendolo come esempio della sua tesi. “Harry e Meghan non sono molto amati dai loro vicini. Si sono isolati, quando escono sono circondati dalle guardie del corpo e hanno una Land Rover coi vetri oscurati e questo è qualcosa di insolito a Montecito. In più hanno circondato la proprietà da alte siepi che aumentano il loro isolamento”.

Mineards ha fatto notare anche che Montecito, differentemente da Hollywood o Beverly Hills, non è di solito frequentato dai paparazzi. Ma foto “rubate” di Harry e Meghan continuano ad apparire sui tabloid britannici e questo aumenta il loro senso di ossessione. E nonostante siano lontani migliaia di chilometri dalla Famiglia Reale “continuano ad attirare attenzione e intrighi mediatici”.