Carlo, la sua prima cartolina di Natale da Re nasconde un doloroso aneddoto

Fonte: IPA Re Carlo nella bufera per la cartolina di Natale

Re Carlo e la Regina Consorte Camilla hanno inviato la loro prima cartolina di Natale da Sovrani, ma l’immagine scelta nasconde un aneddoto doloroso. Non solo, non è stata selezionata a caso la location che li circonda, la Scozia, poiché a molti è apparso come un tentativo di allontanare i fantasmi del referendum di indipendenza. Infine, non sono mancate le critiche per la scelta non propriamente natalizia dell’immagine, ma c’è una spiegazione che solo i più esperti conoscono.

Re Carlo: perché la foto scelta porta un velo di tristezza

Il 2022 è stato segnato, senza dubbio, da un tragico evento che ha visto protagonisti i Reali inglesi: la scomparsa della Regina Elisabetta. E se questo Natale sarà all’insegna del suo ricordo, con Re Carlo pronto a rispettare tutte le tradizioni tanto amate dalla madre, fa discutere la scelta della foto della cartolina natalizia, per tre motivi diversi.

Il primo riguarda la data in cui è stata scattata: il 3 settembre, solo cinque giorni prima della morte della Sovrana. Carlo e Camilla sono ritratti in uno scatto non posato, durante il Braemar Royal Highland Gathering, una competizione sportiva che ricorda le Olimpiadi, che si svolge in Scozia.

Camilla sorride, in verde, con il suo cappello decorato con una piuma di fagiano, mentre guarda il marito divertito dalle gare. Quasi uno scatto rubato, spontaneo, che però nasconde quel dettaglio che porta un filo di tristezza: meno di una settimana dopo la Regina si sarebbe spenta. Una polemica sterile, però, quella della data, anche perché, vista la passione di Elisabetta per questa manifestazione sportiva, la scelta appare come un vero e proprio omaggio.

Fonte: IPA

Perché la cartolina di Natale è stata scattata in Scozia

Ovviamente, il giorno in cui è stata scattata la fotografia scelta da Re Carlo, nessuno sapeva quello che sarebbe accaduto da li a poco, e che l’avrebbe poi potuta usare per la tradizionale cartolina di Natale. Però, con il senno di poi, la scelta non è casuale.

I Reali sono ritratti in Scozia, e questo appare come un palese tentativo di tenere buoni i cittadini di questa fetta di Gran Bretagna, seriamente intenzionati a chiedere la scissione e l’indipendenza. Il referendum potrebbe diventare realtà nel 2023 e, nonostante il risultato non sia così scontato, ci sono alte possibilità che l’esito sia positivo. Un disastro per il Regno Unito, ma anche per la Corona inglese, che perderebbe così una parte importante del proprio regno. Una captatio benevolentiae che a molti proprio non va giù, specie agli scozzesi che lo vedono come un tentativo, non poi così sottile, di tenerli zitti.

Fonte: IPA

“La foto non è natalizia”: ancora polemiche per Re Carlo

Ai britannici sembra davvero non vada bene nulla. La terza e ultima polemica riguarda l’assenza di un tema natalizio nella foto scelta per la cartolina (già oltre 750 già quelle inviate tra parenti, amici, membri dello staff delle varie dimore, e capi e dignitari dei paesi del Commonwealth).

Però, va spezzata una lancia in favore di Re Carlo: le foto della Famiglia Reale scelte di anno in anno, non hanno mai un tema natalizio. Come abbiamo scoperto nei Natali precedenti con William e Kate Middleton, spesso sono scattate in estate, in campagna, o a inizio autunno, poiché vengono preparate e approvate mesi prima del loro invio.

Non solo, il nuovo Sovrano ha avuto davvero poco tempo per pensare a questo dettaglio, quindi il suo staff avrà scelto una foto che per lui avesse un significato e che rappresentasse lui e Camilla in un momento di gioia, sentimento fondante del Natale.