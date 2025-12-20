Kate Middleton, Meghan Markle copia la sua cartolina di Natale: confronto spietato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno condiviso il biglietto di auguri natalizio il 17 dicembre e due giorni dopo Harry e Meghan Markle pubblicano su Instagram il loro. Ed è praticamente una copia. Sembra proprio che i Sussex non possano fare a meno di prendere la Principessa e il Principe del Galles come modelli, malgrado rivendichino ad alta voce la loro autonomia e indipendenza dalla Famiglia Reale. Tra l’altro anche le tempistiche di pubblicazione sembrano un affronto. Vediamo perché.

Kate Middleton e Meghan Markle, cartoline di Natale a confronto

Kate Middleton e William hanno scelto come cartolina di Natale una foto di famiglia scattata lo scorso aprile nel Norfolk. La coppia è ritratta insieme ai tre figli seduta su un prato fiorito. La natura è la vera protagonista dell’immagine e il verde è il colore dominante, dato che i Principi e i loro bambini, George, Charlotte e Louis sono vestiti di verde.

Lo scatto ovviamente ha fatto il giro del mondo e tutti concordano che sia una foto magnifica, per quanto non abbia nulla a che fare col Natale. Ma questo è da anni ormai uno stile che contraddistingue da anni la scelta di William e Kate circa il biglietto di auguri.

Due giorni dopo la cartolina dei Principi del Galles, Meghan Markle pubblica il suo biglietto di auguri sul suo profilo Instagram. E sembra totalmente ispirato a quello dei tanto detestati cognati.

Nella foto scelta dai Sussex infatti Harry e Meghan sono ritratti in un giardino primaverile. Anche nella loro foto il verde è il colore dominante, con un’aggiunta di bianco. Harry indossa una camicia bianca e un paio di jeans. È in piedi su un piccolo ponte di legno e suo figlio Archie lo abbraccia teneramente.

Accanto a loro c’è Lilibet con un grazioso vestitino celeste che invece ha le manine in quelle di mamma Meghan, vestita con un abito bianco sbracciato.

Anche la cartolina dei Sussex non ha alcun riferimento al Natale, è stata realizzata probabilmente a primavera, in un giardino. Esattamente come quella di William e Kate. Eppure Meghan ha mostrato ogni dettaglio della sua casa addobbata per le Feste, perché dunque scegliere come cartolina una foto così lontana dal periodo natalizio e d’altro canto così simile a quella particolare dei Principi del Galles, se non per sfidarli anche in questo?

Kate Middleton, coincidenze nella pubblicazione del biglietto di Natale

Ma il confronto-affronto non finisce qua. Infatti, Meghan ha condiviso la sua foto nello stesso preciso momento in cui Kate pubblicava sul suo profilo Instagram istituzionale un nuovo video natalizio per promuovere il suo progetto Together at Christmas che sarà trasmesso sulla tv britannica la sera della vigilia.

Questo il messaggio della Principessa del Galles: “Amare in questo periodo dell’anno significa provare un profondo interesse per le altre persone. Comunità di tutto il Regno Unito si sono unite a “Together at Christmas” con canti natalizi locali, supportati dalla Royal Foundation, per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ogni anno, questi canti diffondono lo spirito di “Together at Christmas” in tutto il Regno Unito, onorando i campioni locali e celebrando i legami, la gentilezza e l’amore che uniscono le comunità”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!