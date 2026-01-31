Meghan Markle copia Kate Middleton, ma la scelta azzardata non regge il confronto

Getty Images Meghan Markle

Tutto quello che fa Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, passa sotto la lente di ingrandimento. E gli occhi degli esperti si sono soffermati sul suo look rinnovato per il 2026. Il paradigma è sempre lo stesso, perché l’influenza più grande per la Monarchia inglese è lei: Kate Middleton. Il 2026 potrebbe riservarci qualche sorpresa: Harry sente la mancanza della sua famiglia e di Londra, ma soprattutto vorrebbe riavvicinarsi al padre Carlo. E allora la “sfida” di Meghan è chiara: copiare le influenze di Kate per tornare nelle grazie degli inglesi. Ma non sta ottenendo il risultato sperato.

Meghan Markle copia il guardaroba di Kate Middleton

Secondo l’Express, le ultime scelte di moda di Meghan Markle non sarebbero del tutto casuali. La nuova parola d’ordine per l’armadio della Duchessa di Sussex è moderazione. Quella stessa parola tanto cara a Kate Middleton, che della moderazione ne ha fatto uno stile di vita in ogni momento della sua vita pubblica. Mai troppo eccessiva, figuriamoci banale: la Principessa del Galles non sbaglia un colpo.

L’evidenza arriva proprio dalle uscite pubbliche di Kate: “Stile britannico, sartorialità strutturata e una palette di colori tenui”, ha puntualizzato Alicia Liberty. Ed è subito possibile vedere le similitudini con il look proposto da Meghan alla première di Cookie Queens a Salt Lake City, con un cappotto Heidi Merrick dalle tonalità tenui, ma soprattutto estremamente sobrio per la Duchessa, che non ha mai nascosto di avere un debole per lo stile audace. E poi c’è il colore che per eccellenza fa parte dell’armadio di Kate negli ultimi tempi: il marrone, rivisitato in tantissime influenze e tonalità. C’è solo un “piccolo” problema: lo stile di Kate ha avuto un’evoluzione basata sul suo percorso all’interno della Monarchia. Quello di Meghan si è involuto, arrivandole addirittura a copiare il cappotto dello stesso colore, anche se di modello diverso.

Meghan Markle, un inizio anno difficile

Meghan Markle potrebbe perdere, quindi, il suo potere nel mondo della moda? Da tempo la Duchessa di Sussex lancia tendenze. Ma, dopo l’abbandono dei doveri Reali e il ritorno in America, le cose non sono andate propriamente come sperato. Il suo look è tornato ai fasti di un tempo da quando la Duchessa vive a Montecito con il marito, il Principe Harry, e i figli Archie e Lilibet. Ma gennaio segna un ritorno a ciò che è stata quando si trovava a Londra. La scelta è azzardata e non regge il confronto, anche perché i percorsi di Meghan e di Kate all’interno della Famiglia Reale sono stati estremamente diversi.

Come se non bastasse, il rapporto stesso di Meghan e Harry sarebbe in crisi. Il motivo sarebbe anche serio, ovvero lo sfruttamento dell’immagine dei figli: non sarebbe d’accordo con le scelte di Meghan di condividere scatti di Archie e Lilibet così di frequente sui social. “Si tratta di un problema su cui fondamentalmente remano in direzioni opposte e non importa quante volte pensino di averla abbandonata, la questione riaffiora. Ecco perché è diventata la loro lotta più feroce: colpisce la loro identità di genitori e come credono che dovrebbe essere la vita dei loro figli. Se nessuno dei due è disposto a cedere, le persone intorno a loro temono che questo possa essere la causa definitiva della fine del matrimonio“.