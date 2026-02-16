Meghan Markle travolta dalle critiche: l’errore imperdonabile (e c’entra anche Harry)

IPA Meghan Markle

Nel giorno di San Valentino, Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha condiviso uno scatto dolcissimo del Principe Harry insieme alla figlia, la Principessa Lilibet. Nonostante la foto, molto tenere a dire il vero, che scalda il cuore, in realtà la Duchessa è stata aspramente criticata. Il tema è estremamente ricorrente, e non è di certo una novità: perché, nonostante la richiesta di privacy, la Duchessa sta condividendo degli scatti privati? Non solo: stando alle indiscrezioni, Harry vorrebbe proteggere i figli dai social. E allora perché pubblicare la foto con Lilibet?

Meghan Markle e il Principe Harry criticati per la foto di San Valentino

Le lamentele hanno letteralmente “travolto” Meghan Markle e il Principe Harry dopo la condivisione della foto a San Valentino. Il gesto, seppur tenero e anche abbastanza “scontato” ormai, si è trasformato in un boomerang: “Questi due + Archie = i miei San Valentino per sempre”. Ma l’aspetto che questa volta è stato aspramente criticato è diverso rispetto ai casi precedenti: si può osservare perfettamente il volto di Lilibet. Ed è la prima volta in assoluto, fatta eccezione per gli scatti di quando era davvero piccola.

Le critiche non si sono fatte attendere: “Quindi, dopo che il principe Harry e Meghan Markle si sono lamentati a lungo di aver lasciato la Famiglia Reale per la ‘privacy’, volendo dare libertà ai loro figli, li hanno affibbiati con titoli di Principe e Principessa anche se vivono in America. Poi c’è il principe Harry che scoppia a piangere con i genitori che hanno perso i loro figli a causa del cyberbullismo e predica sui pericoli dei bambini e dei social media. Ora avete deciso di mettere in mostra il volto di Lily? Immagino che i soldi non arrivino più così in fretta come prima, eh, ragazzi?”.

Il riferimento alla Regina Elisabetta

La scelta di esporre la piccola Lilibet ha scatenato riflessioni amare sulla memoria della Regina Elisabetta. Diversi osservatori sostengono che il risalto concesso alla bambina nasconda una strategia precisa: sfruttare quel legame così stretto con la defunta Sovrana per attirare l’attenzione mediatica. L’ironia dei commentatori si è abbattuta soprattutto sulla tempistica di Harry. Soltanto poco tempo fa, il Principe era apparso visibilmente commosso durante un incontro con i genitori di vittime del cyberbullismo.

La Duchessa di Sussex – purtroppo, da tempo, aggiungiamo noi – vive in un clima di perenne assedio mediatico: ogni sua mossa come imprenditrice o creatrice di contenuti viene metodicamente smontata dalla rete e dagli esperti. Esiste un paradosso evidente nel modo in cui il pubblico interagisce con lei. Da un lato c’è un consumo di massa di ogni sua apparizione, dall’altro una volontà ferocissima di vivisezionare ogni gesto per trovarvi un difetto, foss’anche un refuso. Il distacco è anche abbastanza netto, ed è basato sulla percezione che Meghan ha di sé e quella di un pubblico che non sembra più disposto a crederle. Il caso della foto a San Valentino è solo l’ultimo esempio: i Sussex hanno perso terreno da tempo, sia in Inghilterra quanto in America, dove non hanno mai incontrato il favore delle persone.