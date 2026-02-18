Meghan Markle, Harry si spegne quando è seduto vicino a lei

"Harry spegne le sue emozioni quando è accanto a Meghan. Ma non sappiamo davvero perché": parla l'esperta di linguaggio del corpo

Getty Images Meghan Markle e Harry

Non si placano i commenti sulla scena tra Meghan Markle e Harry agli NBA All-Star Game. Malgrado i Duchi del Sussex si sforzino di sembrare uniti e in armonia, ogni volta che escono in pubblico si scatenano i rumors su tensioni e crisi di coppia.

Meghan Markle, Harry si è chiuso in se stesso

Probabilmente Meghan Markle non avrebbe mai richiamato il marito in quel modo per obbligarlo a sorridere alle telecamere, se avesse saputo le conseguenze di quel gesto. Il comportamento della Duchessa è stato definito “imbarazzante” e suo marito è stato preso in giro per essere una marionetta manipolata dalla moglie.

Ma qualcosa a quell’evento non andava tra Harry e Meghan e vari esperti del linguaggio del corpo hanno provato ad analizzare la situazione.

In effetti, i Sussex sono da sempre una delle coppie più chiacchierate al mondo. In pochi credono alla sincerità della loro unione. Sembra che entrambi hanno tratto dei vantaggi personali nel matrimonio. Meghan ha ottenuto un importante status sociale e un discreto patrimonio, anche se sperava in qualcosa di meglio, e Harry ha trovato qualcuno su cui appoggiarsi per affrancarsi dalla Famiglia Reale e dai suoi protocolli che lo relegavano sempre al secondo posto.

Ma entrambi hanno dovuto scendere a compromessi in questo matrimonio, almeno è quello che sostengono alcune persone che li conoscono bene.

Tornando all’NBA All-Star Game, tutti hanno notato come Harry si sia chiuso in se stesso dopo aver scambiato alcune battute cordiali con il comico Chris Tucker. Appena si è seduto accanto a Meghan, è sembrato spento e del tutto disinteressato a quanto stava accadendo. Finché, naturalmente, la moglie ha richiamato l’attenzione sfregandogli insistentemente il braccio.

Meghan Markle, cosa dicono gli esperti del linguaggio del corpo

Meghan al contrario era raggiante, perfettamente a suo agio e padrona della scena. “Meghan spesso cammina leggermente più avanti e Harry la segue appena dietro. Non si tratta di gerarchia o distanza. Nel linguaggio del corpo, questo mostra una divisione dei ruoli: una persona prende il controllo dell’ambiente mentre l’altra lo monitora”, spiega l’esperta di linguaggio del corpo, analista comportamentale e professoressa Dott.ssa Beth Dawson.

Getty Images

E ha proseguito: “Harry sta scrutando, sistemandosi i vestiti e toccando la schiena di Meghan. Queste sono manifestazioni della classica energia nervosa e di comportamenti protettivi, in realtà molto simili a ciò che il personale di sicurezza fa inconsciamente quando è in stato di allerta. Sembra meno un marito a disagio e più una persona iper-consapevole di ciò che lo circonda e delle telecamere.”

La difesa di Meghan Markle

La dottoressa ha specificato che i comportamenti differenti di Harry e Meghan rivelano più il loro modo di relazionarsi con l’ambiente che un “disagio relazionale”.

L’esperta difende quindi Meghan a proposito del video in cui richiama il marito. “Ciò che è fondamentale in questo video è che il sorriso ampio e aperto di Meghan e la sua postura rilassata tradiscono il piacere dell’ambiente, mentre il corpo di Harry mostra una leggera tensione dovuta al movimento di scansione, all’agitazione e all’aggiustamento”, continua. “In altre parole, la pressione deriva dall’esposizione al pubblico, non da Meghan.”

Un’altra esperta, Traci Brown, però legge i fatti in maniera diversa. Parlando di Harry e del diverso atteggiamento col comico e con la moglie, spiega: “Le sue emozioni si accendono e si spengono come un interruttore. Credo che la sua interazione con Chris Tucker sia stata reale perché si è messo una mano sul cuore. Questo simboleggia qualcosa che ama”, sottolinea a proposito del principe e della star di Rush Hour”.

E osserva: “Ma quell’emozione non svanisce. Lui la spegne. Ma non sappiamo perché. È colpa di Meghan? O dell’attenzione delle telecamere?”, dice Brown a proposito del cambio d’umore di Harry non appena si siede con la moglie assetata di pubblicità. “Il linguaggio del corpo ti dice cosa passa per la testa di qualcuno, ma non perché”.